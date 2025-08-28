Співчуття всім у цьому пеклі: Вакарчук, Сумська та інші зірки відреагували на обстріл Києва

Українські артисти та блогери гостро відреагували на черговий нічний обстріл столиці російськими військами, під час якого постраждали мирні жителі, зокрема діти. У соціальних мережах вони висловлюють співчуття всім постраждалим, а також сім’ям загиблих.

У ніч на 28 серпня російські окупанти завдали масованого удару по столиці України. Є жертви серед цивільних, а також пошкоджені житлові будівлі та об’єкти міської інфраструктури.

Народна артистка України Ольга Сумська назвала цю ніч однією з найжахливіших для столиці.

Ольга Сумська показала наслідки обстрілу Києва 28 серпня Фото: Instagram

"28 серпня. Київ. Одна з найстрашніших ночей для столиці. Глибокі співчуття постраждалим у цьому пеклі. Все поряд, під вибухи здригались будинки. Вся ніч в паркінгу", — зазначила актриса, описуючи пережиті години в укритті.

Обстріл Києва 28 серпня

Співачка Наталія Могилевська опублікувала кадр пожежі та емодзі розбитого серця: "Жахлива ніч та ранок. Мої співчуття постраждалим та сім’ям загиблих", — додала вона.

Дмитро Монатік також прокоментував атаку на столицю України. "Чергова жахлива ніч для Києва… Всю ніч в укритті. Вже відомо про 3 загиблих, серед них — дитина. Мої співчуття сім’ям та близьким загиблих", — написав артист.

Святослав Вакарчук опублікував відео з наслідками обстрілу.

Вакарчук показав руйнування в столиці Фото: Instagram

"Знову важка ніч…Знову загиблі… весь світ мусить нарешті відкрити очі й побачити розкриту пащу російського тероризму", — висловився музикант.

Наслідки ночі терору

Телеведуча Маша Єфросиніна, у якої понад два мільйони підписників в Instagram, опублікувала відео, на якому чоловік англійською мовою розповідає про наслідки нічного терору.

Особливо емоційно на трагедію відреагувала блогерка Олена Мандзюк, яка оприлюднила відео з місця події, де чути крики про допомогу з-під завалів.

"Допоможіть!" — цей крик з-під завалів сьогодні у Києві, крик прохання порятунку до кожного з нас, який буде лунати в нашій голові нескінченно, поки ми не поборемо страшного ворога, який безпідставно забирає життя наших дітей вночі, коли вони мирно сплять у своїх ліжках", — наголосила Мандзюк, висловивши співчуття родинам загиблих.

Блогерка Даша Квіткова, яка ховалась в укритті разом із сином, також звернулася до земляків: "Люди, бережіть одне одного і перебувайте у безпечних місцях під час атаки".

До засудження російської агресії долучилися Женя Янович, Джамала, Володимир Дантес, Надя Дорофєєва, Григорій Решетник та інші відомі українці.

