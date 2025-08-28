Соболезнования всем в этом аду: Вакарчук, Сумская и другие звезды отреагировали на обстрел Киева

Украинские артисты и блогеры остро отреагировали на очередной ночной обстрел столицы российскими войсками, во время которого пострадали мирные жители, в том числе дети. В социальных сетях они выражают соболезнования всем пострадавшим, а также семьям погибших.

В ночь на 28 августа российские оккупанты нанесли массированный удар по столице Украины. Есть жертвы среди гражданских, а также повреждены жилые здания и объекты инфраструктуры.

Народная артистка Украины Ольга Сумская назвала эту ночь одной из самых ужасных для столицы.

Ольга Сумская показала последствия обстрела Киева 28 августа Фото: Instagram

"28 августа. Киев. Одна из самых страшных ночей для столицы. Глубокие соболезнования пострадавшим в этом аду. Все рядом, под взрывы содрогались дома. Вся ночь в паркинге", — отметила актриса, описывая пережитые часы в укрытии.

Обстрел Киева 28 августа

Певица Наталья Могилевская опубликовала кадр пожара и эмодзи разбитого сердца: "Ужасная ночь и утро. Мои соболезнования пострадавшим и семьям погибших", — добавила она.

Дмитрий Монатик также прокомментировал атаку на столицу Украины. "Очередная ужасная ночь для Киева... Всю ночь в укрытии. Уже известно о 3 погибших, среди них — ребенок. Мои соболезнования семьям и близким погибших", — написал артист.

Святослав Вакарчук опубликовал видео с последствиями обстрела.

Вакарчук показал разрушения в столице Фото: Instagram

"Опять тяжелая ночь... Опять погибшие... весь мир должен наконец открыть глаза и увидеть раскрытую пасть российского терроризма", — высказался музыкант.

Последствия ночи террора

Телеведущая Маша Ефросинина, у которой более двух миллионов подписчиков в Instagram, опубликовала видео, где мужчина на английском языке рассказывает о последствиях ночного террора.

Особенно эмоционально на трагедию отреагировала блогерша Елена Мандзюк, которая обнародовала видео с места происшествия, где слышны крики о помощи из-под завалов.

"Помогите!" — этот крик из-под завалов сегодня в Киеве, крик просьбы спасения к каждому из нас, который будет звучать в нашей голове бесконечно, пока мы не поборем страшного врага, который безосновательно забирает жизни наших детей ночью, когда они мирно спят в своих кроватях", — подчеркнула Мандзюк, выразив соболезнования семьям погибших.

Блогерша Даша Квиткова, которая пряталась в укрытии вместе с сыном, также обратилась к землякам: "Люди, берегите друг друга и находитесь в безопасных местах во время атаки".

К осуждению российской агрессии присоединились Женя Янович, Джамала, Владимир Дантес, Надя Дорофеева, Григорий Решетник и другие известные украинцы.

