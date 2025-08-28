"Страшная ночь": Леся Никитюк пряталась с маленьким сыном от российских ракет (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая два месяца назад впервые стала мамой, была вынуждена прятаться с ребенком из-за российского обстрела Киева в ночь на 28 августа.

Звезда экрана показала кадр из укрытия. На фото можно увидеть коляску, в которой был сын Никитюк, и несколько женщин.

"Страшная ночь", — написала ведущая Нового канала.

Леся Никитюк пряталась с сыном во время обстрела Киева Фото: Instagram lesia_nikituk

Впоследствии Леся Никитюк выразила соболезнования пострадавшим из-за ракетно-дронового обстрела россиян, показав кадры последствий атаки на фоне задымленного неба: "Утро в Киеве. Мои соболезнования всем, кто пострадал из-за ночной атаки. Просто нет слов — надо держаться как-то. Как всегда".

Леся Никитюк показала последствия обстрела Киева Фото: Instagram lesia_nikituk

Уже утром ведущая приехала на работу, вероятно, на съемки шоу "Кто сверху?". Студия также пострадала в результате российской атаки.

"Мы приехали на съемки. Все покоцано, посыпалось, окна повылетали", — написала Леся.

Студия пострадала из-за обстрела россиян Фото: Instagram lesia_nikituk

Обстрел 28 августа: детали

РФ запустила по Украине 598 беспилотников, две ракеты типа "Кинжал", девять баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 20 крылатых ракет Х-101. Основными направлениями атаки стали Киев, Староконстантинов, Донецкая область. Атака продолжалась более 13 часов.

В Киевской городской военной администрации уточнили, что по состоянию на 08:30 количество пострадавших в результате российской атаки на столицу возросло до 45 человек.

Количество погибших в Киеве возросло до восьми человек, сообщил Зеленский. По данным президента, среди убитых россиянами — один ребенок.

