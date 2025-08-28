Массированный обстрел Киева: россияне повредили офис "Радио Свобода" (фото)

Ранее стало известно, что российские дроны и ракеты повредили офис "Украинской правды" в Киеве и разрушили многоэтажку.

Related video

"Такое у нас утро... В результате ночной массированной атаки РФ пострадал офис Радио Свобода", — сообщила журналистка Кира Толстякова в Facebook.

Она сообщила, что в редакции выбиты окна в части помещений, повреждена некоторая техника. Но никто из сотрудников не пострадал.

Фото: Радио Свобода

Офис "Радио Свобода" после обстрела россиян Фото: Радио Свобода

Также повреждения получили здание бизнес-центра, где расположен офис "Украинской правды". В этом случае обошлось без пострадавших.

В бизнес-центре, где находится офис "Радио Свобода", вылетели окна Фото: Радио Свобода

Разрушениям подвергся и офис Британского Совета в Украине, поэтому он будет оставаться закрытым для посетителей до дальнейшего сообщения. Несмотря на возможные задержки с ответами, в Британском Совете подчеркнули, что продолжают работу с украинскими партнерами в сферах образования и культуры. Связаться с представителями учреждения сейчас можно по электронной почте.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что во время обстрела Россия нанесла удар по дипломатическим представительствам, что является прямым нарушением Венской конвенции. Повреждения получила и Миссия ЕС в Украине. В МИД подчеркнули, что это требует осуждения не только со стороны Европейского Союза, но и всего мира, и выразили готовность оказать необходимую помощь коллегам.

Напомним, утром 28 августа стало известно, что враг атаковал Украину ударными БпЛА "Shahed-136", "Герань-2", "Герань-3", "Гарпия-А1" и имитационными БпЛА "Гербера" и "Пародия". Также враг осуществлял пуски крылатых ракет Х-101, аэробаллистических "Кинжалов" и баллистических "Искандеров-М".

А киевлянка, в дом которой влетел российский "Шахед", показала видео с камеры наблюдения. Дрон поразил квартиру этажом ниже, где возник пожар.