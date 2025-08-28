"Шампанское уцелело, а моя менталка — нет": киевлянка показала видео попадания "Шахеда" в ее квартиру

В ночь на 28 августа россияне атаковали Киев ракетами и дронами-камикадзе. Были повреждены дома в нескольких районах столицы. Одна из киевлянок показала, как россияне попали "Шахедом" в ее многоквартирный дом.

Киевлянка с ником xena1950 в TikTok, которая ранее поделилась видео с разбитой квартиры в которой уцелело только шампанское, рассказала, что она с семьей не спускалась в укрытие, а пряталась за стеной во время обстрела ВС РФ в ночь на 28 августа. Момент попадания российского "Шахеда" зафиксировала камера наблюдения в ее квартире.

Киевлянка показала видео, как российский дрон уничтожает ее дом

"В наш дом сегодня влетел "Шахед". Наша камера это зафиксировала и я хочу показать вам это видео. Может для кого-то это станет поводом ходить в ванную, коридор хотя бы, а лучше в укрытие", — рассказала девушка.

На видеозаписи есть время "прилета": 28 августа, 03:31 ночи.

В другом видео xena1950 рассказала, что российский дрон прилетел этажом ниже, из-за чего в квартире возник пожар. Девушка отметила, что спрашивала у врачей скорой, в каком состоянии соседи квартиры, куда попал "Шахед", они сообщили, что тяжелораненых в их доме нет.

Из-за пожара и взрыва дверь в квартиру автора заблокировало, ее начал затягивать дым, и они могли задохнуться, но им удалось выйти наружу.

"Это как второй день рождения... Очень смешит, что шампанское действительно уцелело — моя менталка — нет", — резюмировала девушка.

Ранее видео этой же девушки разошлось по соцсетям, когда она, снимая разбитую квартиру, иронично указала, что шампанское на кухне "уцелело".

На видео девушка показывает разбитую квартиру после ночного обстрела с выбитыми окнами, а затем показывает несколько бутылок шампанского, которые хоть и покрыты пылью от разрушений, но целы.

Киевлянка показала свою поврежденную обстрелом квартиру

"Несмотря на это все... шампанское, бл***дь, уцелело!" — оптимистично говорит девушка на видео.

Однако видно, что квартира серьезно повреждена. Окна выбило вместе с рамами, пол усеян битым стеклом, посуда и мебель завалены обломками.

Обстрел Киева 28 августа — что известно

В МВД Украины сообщили, что спасатели в Киеве достали из-под завалов еще три тела погибших жителей многоэтажки. Количество жертв ночной российской атаки по столице возросло до 13 человек.

Среди погибших — трое детей. По уточненным данным, их возраст — 2, 14 и 17 лет. Одного ребенка деблокировали на месте удара, двое — погибли в больнице от сверхсложных травм.

Еще 10 человек считаются без вести пропавшими.

Обстрел Киева Фото: КГВА

В Воздушных сила ВС Украины сообщили, что воздушная тревога началась с 19.30 27 августа и продолжалась до утра 28 августа. Противник нанес массированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования, в общем — 629 средств воздушного нападения:

598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ВОТ Крыма;

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской обл;

9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской обл;

20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 589 воздушных целей:

563 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

18 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 13 локациях, падение сбитых (обломки) на 26 локациях.

Последствия обстрела Киева Фото: Офис генпрокурора

Напомним, по состоянию на 9:00 28 августа в Киеве фиксировали желтый и оранжевый уровни загрязнения воздуха в нескольких районах ближе к Днепру. В то же время SaveEcoBot по состоянию на 9:45 информировал о красном уровне загрязнения в районе Соцгородка (Дарницкий и Днепровский районы).

Также в Киеве во время массированной российской атаки в ночь на 28 августа работали уличные камеры и снимали все происходящее в прямом эфире. Поэтому было зафиксировано попадание ракеты в многоэтажку.