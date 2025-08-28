"Шампанське уціліло, а моя менталка — ні": киянка показала відео влучання "Шахеда" у її квартиру

В ніч на 28 серпня росіяни атакували Київ ракетами та дронами-камікадзе. Були пошкоджені будинки у кількох районах столиці. Одна із киянок показала, як росіяни поцілили "Шахедом" в її багатоквартирний будинок.

Related video

Киянка із ніком xena1950 у TikTok, яка раніше поділилась відео із розтрощеної квартири в якій вціліло тільки шампанське, розповіла, що вона з родиною не спускалась в укриття, а ховалась за стіною під час обстрілу ЗС РФ у ніч на 28 серпня. Момент влучання російського "Шахеда" зафіксувала камера спостереження у її квартирі.

Киянка показала відео, як російський дрон нищить їїї будинок

"В наш дім сьогодні влетів "Шахед". Наша камера це зафіксувала і я хочу показати вам це відео. Може для когось це стане приводом ходити в ванну, коридор хоча б, а краще в укриття", - розповіла дівчина.

На відеозапису є час "прильоту": 28 серпня, 03:31 ночі.

В іншому відео xena1950 розповіла, що російський дрон прилетів поверхом нижче, через що у квартирі виникла пожежа. Дівчина зауважила, що питала у лікарів швидкої, в якому стані сусіди квартири, куди влучив "Шахед", вони повідомили, що важкопоранених в їх будинку немає.

Через пожежу та вибух двері в квартиру авторки заблокувало, її почав затягувати дим, і вони могли задихнутись, але їм вдалось вийти назовні.

"Це як другий день народження… Дуже смішить, що шампанське справді уціліло – моя менталка - ні", - резюмувала дівчина.

Раніше відео цієї ж дівчини розійшлось по соцмережах, коли вона, знімаючи розтрощену квартиру, іронічно вказала, що шампанське на кухні "вціліло".

На відео дівчина показує розбиту квартиру після нічного обстрілу із вибитими вікнами, а потім показує кілька пляшок шампанського, які хоч і покриті пилюкою від руйнувань, але цілі.

Киянка показала свою пошкоджену обстрілом квартиру

"Не дивлячись на оце все… шампанське, бл***дь, уціліло!" – оптимістично каже дівчина на відео.

Однак видно, що квартира серйозно пошкоджена. Вікна вибило разом із рамами, підлога всіяна битим склом, посуд та меблі завалені уламками.

Обстріл Києва 28 серпня – що відомо

У МВС України повідомили, що рятувальники в Києві дістали з-під завалів ще три тіла загиблих мешканців багатоповерхівки. Кількість жертв нічної російської атаки по столиці зросла до 13 людей.

Серед загиблих — троє дітей. За уточненими даними, їх вік - 2, 14 та 17 років. Одну дитину деблокували на місці удару, двоє — загинули в лікарні від надскладних травм.

Ще 10 людей вважаються безвісти зниклими.

Обстріл Києва Фото: КМВА

У Повітряних сила ЗС України повідомили, що повітряна тривога почалась із 19.30 27 серпня і тривала до ранку 28 серпня. Противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, загалом – 629 засобів повітряного нападу:

598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – ТОТ Криму;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. – РФ;

9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької обл. – РФ;

20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – РФ.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 589 повітряних цілей:

563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

18 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Наслідки обстрілу Києва Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, станом на 9:00 28 серпня у Києві фіксували жовтий та помаранчевий рівні забруднення повітря у кількох районах ближче до Дніпра. Водночас SaveEcoBot станом на 9:45 інформував про червоний рівень забруднення в районі Соцмістечка (Дарницький і Дніпровський райони).

Також у Києві під час масованого російської атаки в ніч на 28 серпня працювали вуличні камери й фільмували все, що відбувається у прямому ефірі. Тому було зафіксовано влучання ракети у багатоповерхівку.