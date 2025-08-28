Масований обстріл Києва: росіяни пошкодили офіс "Радіо Свобода" (фото)

Раніше стало відомо, що російські дрони та ракети пошкодили офіс "Української правди" в Києві та зруйнували багатоповерхівку.

Related video

"Такий у нас ранок… Внаслідок нічної масованої атаки РФ постраждав офіс Радіо Свобода", — повідомила журналістка Кіра Толстякова у Facebook.

Вона повідомила, що в редакції вибиті вікна в частині приміщень, пошкоджена деяка техніка. Але ніхто із співробітників не постраждав.

Фото: Радіо Свобода

Офіс "Радіо Свобода" після обстрілу росіян Фото: Радіо Свобода

Також пошкоджень зазнала будівля бізнес-центру, де розташований офіс "Української правди". В цьому випадку обійшлось без постраждалих.

У бізнес-центрі, де знаходится офіс "Радіо Свобода", вилетіли вікна Фото: Радіо Свобода

Руйнувань зазнав і офіс Британської Ради в Україні, тому він залишатиметься зачиненим для відвідувачів до подальшого повідомлення. Попри можливі затримки з відповідями, у Британській Раді підкреслили, що продовжують роботу з українськими партнерами у сферах освіти та культури. Зв’язатися з представниками установи наразі можна електронною поштою.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що під час обстрілу Росія завдала удару по дипломатичних представництвах, що є прямим порушенням Віденської конвенції. Пошкоджень зазнала й Місія ЄС в Україні. У МЗС наголосили, що це вимагає засудження не лише з боку Європейського Союзу, а й усього світу, та висловили готовність надати необхідну допомогу колегам.

Нагадаємо, вранці 28 серпня стало відомо, що ворог атакував Україну ударними БпЛА "Shahed-136", "Герань-2", "Герань-3", "Гарпія-А1" та імітаційними БпЛА "Гербера" і "Пародія". Також ворог здійснював пуски крилатих ракет Х-101, аеробалістичних "Кинджалів" та балістичних "Іскандерів-М".

А киянка, в будинок якої влетів російський "Шахед", показала відео із камери спостереження. Дрон уразив квартиру поверхом нижче, де виникла пожежа.