"СВО продолжается": Песков цинично прокомментировал массированный обстрел Киева 28 августа

Прилеты баллистических ракет "Искандер-М" по многоквартирным домам Киева пресс-секретарь Владимира Путина назвал "успешными ударами", в ходе которых якобы были уничтожены военные объекты Украины. Также Песков добавил, что Москва заинтересована в "дипломатическом" урегулировании конфликта.

"Специальная военная операция продолжается", — сообщил Дмитрий Песков журналистам после массированного обстрела Киева в ночь на 28 августа, когда была разрушена многоэтажка, а также повреждены офисы нескольких изданий и дипломатических представительств. Сообщение пресс-секретаря Владимира Путина публикует ТАСС.

Песков заявил, что продолжаются удары по объектам российской инфраструктуры, назвав данные объекты "мирными". После чего сообщил, что "свои задачи выполняют и российские вооруженные силы".

"Они, как было заявлено, продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры", — сказал представитель Кремля, комментируя информацию о том, что ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву.

"Удары успешные, цели уничтожаются. Специальная военная операция продолжается", — заявил Песков.

Пресс-секретарь заявил, что "темы поисков путей выхода на траекторию урегулирования должны обсуждаться в дискретном режиме" и сообщил, что РФ все еще заинтересована в переговорах.

Последствия российского обстрела Киева 28 августа Фото: КГВА

"Одновременно с этим Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса, с тем чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть тех целей, которые перед нами стоят", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков заявил, что Россия не достигала никаких договоренностей с Украиной по установлению воздушного перемирия.

"Никаких договоренностей на этот счет не достигалось. Еще раз повторяю: все, что может обсуждаться в рамках поисков путей выхода на траекторию урегулирования, должно обсуждаться в дискретном режиме", — сказал представитель Кремля.

Обстрел Киева 28 августа – что известно

Количество погибших в Киеве уже возросло до 16 человек, среди них четверо детей, под завалами жилого дома в Дарницком районе продолжают искать людей. 29 августа объявили Днем траура.

Последствия российского обстрела Киева 28 августа Фото: ГСЧС

В Днепровском районе вспыхнули пожары в двух жилых домах — 25-этажном и 9-этажном. В Шевченковском районе были повреждены нежилое здание, учебное заведение и офисное помещение, горел жилой дом. В Святошинском районе "Шахед" упал во дворе многоэтажки, но обошлось без разрушений. В Деснянском районе упали обломки сбитого российского дрона.

Из-за обстрела россиян были повреждены офисы изданий "Радио Свобода" и "Украинская правда". Также разрушены офис Британского Совета в Украине и Миссия ЕС в Украине. В МИД Украины подчеркнули, что это требует осуждения не только со стороны Европейского Союза, но и всего мира, и выразили готовность оказать необходимую помощь коллегам.

Напомним, киевлянка показала видео того, как в ее дом влетает российский "Шахед". В квартире ниже начался пожар.