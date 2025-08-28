"СВО триває": Пєсков цинічно прокоментував масований обстріл Києва 28 серпня

Прильоти балістичних ракет "Іскандер-М" по багатоквартирних будинках Києва прессекретар Володимира Путіна назвав "успішними ударами", під час яких нібито були знищені військові об'єкти України. Також Пєсков додав, що Москва зацікавлена в "дипломатичному" врегулюванні конфлікту.

"Спеціальна військова операція триває", — повідомив Дмитро Пєсков журналістам після масованого обстрілу Києва в ніч на 28 серпня, коли було зруйновано багатоповерхівку, а також пошкоджено офіси кількох видань і дипломатичних представництв. Повідомлення прессекретаря Володимира Путіна публікує ТАСС.

Пєсков заявив, що тривають удари по об'єктах російської інфраструктури, назвавши ці об'єкти "мирними". Після чого повідомив, що "свої завдання виконують і російські збройні сили".

"Вони, як було заявлено, продовжують бити по об'єктах військової та навколовоєнної інфраструктури", — сказав представник Кремля, коментуючи інформацію про те, що ЗС РФ завдали масованого удару по Києву.

"Удари успішні, цілі знищуються. Спеціальна військова операція триває", — заявив Пєсков.

Прессекретар заявив, що "теми пошуків шляхів виходу на траєкторію врегулювання мають обговорювати в дискретному режимі" і повідомив, що РФ усе ще зацікавлена в переговорах.

Наслідки російського обстрілу Києва 28 серпня Фото: КМВА

"Одночасно з цим Росія зберігає свою зацікавленість у продовженні переговорного процесу, для того, щоб саме політико-дипломатичними засобами досягти тих цілей, які перед нами стоять", — наголосив прессекретар президента РФ.

Також Пєсков заявив, що Росія не досягала жодних домовленостей з Україною щодо встановлення повітряного перемир'я.

"Жодних домовленостей щодо цього не досягали. Ще раз повторюю: все, що може обговорюватися в межах пошуків шляхів виходу на траєкторію врегулювання, має обговорюватися в дискретному режимі", — сказав представник Кремля.

Обстріл Києва 28 серпня — що відомо

Кількість загиблих у Києві вже зросла до 16 осіб, серед них четверо дітей, під завалами житлового будинку в Дарницькому районі продовжують шукати людей. 29 серпня оголосили Днем жалоби.

Наслідки російського обстрілу Києва 28 серпня Фото: ДСНС

У Дніпровському районі спалахнули пожежі у двох житлових будинках — 25-поверховому та 9-поверховому. У Шевченківському районі було пошкоджено нежитлову будівлю, навчальний заклад та офісне приміщення, горів житловий будинок. У Святошинському районі "Шахед" упав у дворі багатоповерхівки, але обійшлося без руйнувань. У Деснянському районі впали уламки збитого російського дрона.

Через обстріл росіян було пошкоджено офіси видань "Радіо Свобода" та "Українська правда". Також зруйновано офіс Британської Ради в Україні та Місію ЄС в Україні. У МЗС України наголосили, що це вимагає засудження не лише з боку Європейського Союзу, а й усього світу, і висловили готовність надати необхідну допомогу колегам.

Нагадаємо, киянка показала відео того, як у її будинок влітає російський "Шахед". У квартирі нижче почалася пожежа.