Баллистика, реактивные "Герань-3" и убитые дети: что известно об обстреле Киева 28 августа (видео)

В результате ночного обстрела Киева погибли трое детей, под завалами жилого дома в Дарницком районе продолжают искать людей. 29 августа объявили Днем траура.

Количество погибших в Киеве уже возросло до 14 человек, под завалами еще могут оставаться люди. Фокус собрал все, что известно о последствиях ночных ударов.

Массированный обстрел Киева 28 августа: последствия

Примерно в 3:00 ночи в Киеве прогремела серия взрывов. Журналист Андрей Смолий сообщил о внезапном ударе по столице и пожаре. Вскоре в Днепровский район вызвали "скорую". Через несколько минут стало известно, что медики также выехали в Шевченковский и Дарницкий районы. Кроме обстрела баллистикой в столицу приближались вражеские "Шахеды".

Мэр Киева Виталий Кличко информировал, что в Дарницком районе повреждены две многоэтажки и поднялся пожар в нежилом здании, частичному разрушению подвергся жилой 5-этажный дом. В Днепровском районе загорелись офисное здание и многоэтажный дом, также пожар зафиксировали на территории детсада. В Соломенском районе горел жилой частный дом.

Впоследствии Кличко уточнил, что в целом последствия обстрела зафиксированы в шести районах. В Днепровском районе вспыхнули пожары в двух жилых домах — 25-этажном и 9-этажном. В Шевченковском районе разрушениям подверглись нежилое здание, учебное заведение и офисное помещение, горел жилой дом. В Святошинском районе "Шахед" упал во дворе многоэтажки, но обошлось без разрушений. В Деснянском районе тоже произошло падение обломков.

По состоянию на 6:00 также стало известно о попадании по торговому центру. В Дарницком районе люди оказались под завалами пятиэтажки, началась поисково-спасательная операция. Работникам ГСЧС удалось спасти живыми трех человек, также из-под завалов доставали фрагменты тел.

В КГВА утром проинформировали, что в Голосеевском районе были возгорания на нескольких локациях и выбило окна в более чем 10 домах. Также повреждения зафиксировали в Оболонском районе. Всего, по данным администрации, количество поврежденных объектов в результате ночной атаки достигает сотни. Киевская городская прокуратура возбудила дело о военном преступлении, повлекшем гибель людей.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что количество погибших в Киеве уже возросло до 14 человек. Среди них — трое детей в возрасте 2, 14 и 17 лет. В то же время количество пострадавших по обновленным данным достигает 38 человек, люди получили травмы различной степени сложности. Как отмечал мэр Киева, среди госпитализированных — дети в возрасте 7, 10 и 11 лет. Шестеро раненых — несовершеннолетние. Под завалами могут оставаться люди.

Загрязнение воздуха в Киеве после атаки

После массированного обстрела в столице зафиксировали ухудшение качества воздуха. По состоянию на 10:00 худшие показатели были на Выгуровщине (Троещина).

В КГВА объяснили, что на самом деле референтные станции мониторинга могут показывать низкий уровень загрязнения, но жители районов могут чувствовать запах дыма. В таком случае следует закрыть окна, по возможности не выходить на улицу и пить больше воды.

Массированный обстрел 28 августа: что летело по Киеву

Как сообщали в КМВА, ночью столицу атаковали обманками, дронами типов "Гербера" и "Шахед", баллистическими и крылатыми ракетами, а также "Кинжалами". Мониторы передали, что ВС РФ применили для ночных ударов бомбардировщики Ту-95МС, бомбардировщик Ту-160 и истребители МиГ-31К. Отмечалось, что Киев подвергся самому массированному баллистическому удару за это лето, по городу запустили ракеты "Искандер-М".

"Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не заканчивать войну. И это означает, что Россия до сих пор не боится последствий. Россия до сих пор пользуется тем, что по крайней мере часть мира закрывает глаза на убитых детей и ищет оправданий для Путина", — подчеркнул президент Владимир Зеленский.

В Clash Report проинформировали, что запускали БПЛА "Герань-3", оснащенные реактивными двигателями. Внутри этих дронов обнаружили детали, которые производятся на Западе и в Китае.

День траура в Киеве после массированного обстрела 28 августа

Кличко заявил, что 29 августа в столице объявлено Днем траура в память о жертвах ночной атаки. Любые развлекательные мероприятия в пятницу запрещены.

Напомним, утром 28 августа стало известно, что ВС РФ ночью ударили ракетами "Искандер" по Славянску в Донецкой области. Местные власти заявили о двух попаданиях, пострадали мирные жители.

Украинские звезды отреагировали на массированный удар по Киеву в своих соцсетях, Фокус собрал комментарии знаменитостей в одном материале. Также известно, что вследствие атаки были повреждены офисы ряда государственных и частных организаций.