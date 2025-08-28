Балістика, реактивні "Герань-3" та вбиті діти: що відомо про обстріл Києва 28 серпня (відео)

Внаслідок нічного обстрілу Києва загинули троє дітей, під завалами житлового будинку у Дарницькому районі продовжують шукати людей. 29 серпня оголосили Днем жалоби.

Related video

Кількість загиблих у Києві вже зросла до 14 осіб, під завалами ще можуть залишатись люди. Фокус зібрав усе, що відомо про наслідки нічних ударів.

Масований обстріл Києва 28 серпня: наслідки

Приблизно о 3:00 ночі у Києві прогриміла серія вубухів. Журналіст Андрій Смолій повідомив про раптовий удар по столиці та пожежу. Невдовзі у Дніпровський район викликали "швидку". За кілька хвилин стало відомо, що медики також виїхали у Шевченківський та Дарницький райони. Окрім обстрілу балістикою до столиці наближалися ворожі "Шахеди".

Мер Києва Віталій Кличко інформував, що у Дарницькому районі пошкоджені дві багатоповерхівки та здійнялась пожежа у нежитловій будівлі, часткового руйнування зазнав житловий 5-поверховий будинок. У Дніпровському районі загорілися офісна будівля та багатоповерховий будинок, також пожежу зафіксували на території дитсадка. У Солом'янському районі горів житловий приватний будинок.

Згодом Кличко уточнив, що загалом наслідки обстрілу зафіксовано у шести районах. У Дніпровському районі спалахнули пожежі у двох житлових будинках — 25-поверховому та 9-поверховому. У Шевченківському районі руйнувань зазнали нежитлова будівля, навчальний заклад і офісне приміщення, горів житловий будинок. У Святошинському районі "Шахед" впав у дворі багатоповерхівки, але обійшлося без руйнувань. У Деснянському районі теж відбулося падіння уламків.

Станом на 6:00 також стало відомо про влучання по торговельному центру. У Дарницькому районі люди опинились під завалами п'ятиповерхівки, почалася пошуково-рятувальна операція. Працівникам ДСНС вдалося врятувати живими трьох людей, також з-під завалів діставали фрагменти тіл.

У КМВА зранку проінформували, що у Голосіївському районі були займання на кількох локаціях і вибило вікна у понад 10 будинках. Також пошкодження зафіксували в Оболонському районі. Загалом, за даними адміністрації, кількість пошкоджених обʼєктів внаслідок нічної атаки сягає сотні. Київська міська прокуратура порушила справу про воєнний злочин, який спричинив загибель людей.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що кількість загиблих у Києві вже зросла до 14 осіб. Серед них — троє дітей, віком 2, 14 та 17 років. Водночас кількість постраждалих за оновленими даними сягає 38 осіб, люди отримали травми різного ступеня складності. Як зазначав мер Києва, серед госпіталізованих — діти віком 7, 10, та 11 років. Шестеро поранених — неповнолітні. Під завалами можуть залишатися люди.

Забруднення повітря у Києві після атаки

Після масованого обстрілу у столиці зафіксували погіршення якості повітря. Станом на 10:00 найгірші показники були на Вигурівщині (Троєщина).

У КМВА пояснили, що насправді референтні станції моніторингу можуть показувати низький рівень забруднення, але мешканці районів можуть відчувати запах диму. В такому разі слід зачинити вікна, за можливості не виходити на вулицю та пити більше води.

Масований обстріл 28 серпня: що летіло по Києву

Як повідомляли у КМВА, вночі столицю атакували обманками, дронами типів "Гербера" і "Шахед", балістичними й крилатими ракетами, а також "Кинджалами". Монітори передали, що ЗС РФ застосували для нічних ударів бомбардувальники Ту-95МС, бомбардувальник Ту-160 та винищувачі МіГ-31К. Зазначалося, що Київ зазнав наймасованічого балістичного удару за це літо, по місту запустили ракети "Іскандер-М".

"Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну. І це означає, що Росія досі не боїться наслідків. Росія досі користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для Путіна", — наголосив президент Володимир Зеленський.

У Clash Report проінформували, що запускали БПЛА "Герань-3", оснащені реактивними двигунами. Всередині цих дронів виявили деталі, які виробляються на Заході й у Китаї.

День жалоби у Києві після масованого обстрілу 28 серпня

Кличко заявив, що 29 серпня у столиці оголошене Днем жалоби в пам'ять за жертвами нічної атаки. Будь-які розважальні заходи у п'ятницю заборонені.

Нагадаємо, зранку 28 серпня стало відомо, що ЗС РФ вночі вдарили ракетами "Іскандер" по Слов'янську у Донецькій області. Місцева влада заявила про два влучання, постраждали мирні мешканці.

Українські зірки відреагували на масований удар по Києву у своїх соцмережах, Фокус зібрав коментарі знаменитостей в одному матеріалі. Також відомо, що внаслідок атаки були пошкоджені офіси низки державних і приватних організацій.