РФ атакувала Київ реактивними БПЛА "Герань-3", в яких виявили європейські деталі (фото)

Атака на Київ 28 серпня супроводжувалась також пусками ударних БПЛА "Герань-3", оснащених реактивними двигунами, які здатні розвивати високу швидкість. Зокрема, у паливній системі виявили німецький паливний насос Bosch 0-580.

А коли фахівці оглянули уламки збитих російських безпілотників, то виявилось, що в них встановлені деталі із країн ЄС, повідомляє Clash Report.

Чеський двигун, встановлений на "Герань-3"

Так, на одній із російських "Гераней" було встановлено двигун PBS TJ40-G2 з тягою 400 ньютонів, виготовлений компанією PBS Velká Bíteš у ​​Чеській Республіці.

Журналісти зауважили, що безпілотники-камікадзе "Герань-3" з реактивним двигуном також використовують двигуни SW400 Pro китайського походження.

А от у паливній системі знайшли німецький паливний насос Bosch 0-580, який зазвичай використовується в цивільних автомобілях.

Німецький паливний насос у російському безпілотнику

Російський безпілотник-камікадзе "Герань-3" також оснащений блоком керування двигуном від китайського виробника Swivel SW400 Pro.

Китайський двигун у російському безпілотнику

Генштаб ЗСУ, або інші офіційні установи України поки не коментували наявність у російських дронах "Герань-3" європейських деталей.

Нагадаємо, окрім реактивного дрона "Герань-3" ворог атакував Україну ударними БпЛА "Shahed-136", "Герань-2" та "Гарпія-А1", а також застосовував імітаційні БпЛА "Гербера" і "Пародія".

Також у Києві під час масованого російської атаки в ніч на 28 серпня працювали вуличні камери й фільмували все, що відбувається у прямому ефірі. Тому було зафіксовано влучання ракети у багатоповерхівку.