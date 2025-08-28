РФ атаковала Киев реактивными БПЛА "Герань-3", в которых обнаружили европейские детали (фото)

Атака на Киев 28 августа сопровождалась также пусками ударных БПЛА "Герань-3", оснащенных реактивными двигателями, которые способны развивать высокую скорость. В частности, в топливной системе обнаружили немецкий топливный насос Bosch 0-580.

А когда специалисты осмотрели обломки сбитых российских беспилотников, то оказалось, что в них установлены детали из стран ЕС, сообщает Clash Report.

Чешский двигатель, установленный на "Герань-3"

Так, на одной из российских "Гераней" был установлен двигатель PBS TJ40-G2 с тягой 400 ньютонов, изготовленный компанией PBS Velká Bíteš в Чешской Республике.

Журналисты отметили, что беспилотники-камикадзе "Герань-3" с реактивным двигателем также используют двигатели SW400 Pro китайского происхождения.

А вот в топливной системе нашли немецкий топливный насос Bosch 0-580, который обычно используется в гражданских автомобилях.

Немецкий топливный насос в российском беспилотнике

Российский беспилотник-камикадзе "Герань-3" также оснащен блоком управления двигателем от китайского производителя Swivel SW400 Pro.

Китайский двигатель в российском беспилотнике

Генштаб ВСУ, или другие официальные учреждения Украины пока не комментировали наличие в российских дронах "Герань-3" европейских деталей.

Напомним, кроме реактивного дрона "Герань-3" враг атаковал Украину ударными БпЛА "Shahed-136", "Герань-2" и "Гарпия-А1", а также применял имитационные БпЛА "Гербера" и "Пародия".

Также в Киеве во время массированной российской атаки в ночь на 28 августа работали уличные камеры и снимали все происходящее в прямом эфире. Поэтому было зафиксировано попадание ракеты в многоэтажку.