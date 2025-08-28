ЗС РФ вдарили вночі "Іскандерами" по Слов'янську: місцева влада повідомила про два влучання

Вночі на 28 серпня Росія атакувала Слов'янськ балістичними ракетами наземного базування "Іскандер". Внаслідок двох "прильотів" пошкоджені й зруйновані 35 багатоповерхівок, місцеві мирні жителі отримали поранення.

"У Словʼянську знов недобрий ранок. Вночі ворог завдав ударів по нашому місту. Біля 03:00 пролунало два потужних вибухи", — заявив на своїй сторінці у Facebook начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Він повідомив, що перший "Іскандер" влучив у літній майданчик ресторану готелю "Україна" по вулиці Шевченка, а другий — по провулку Андріївському.

Наслідки влучання ракети по Слов'янську Фото з місця "прильоту" у Слов'янську

Внаслідок нічної атаки ЗС РФ у Слов'янську було пошкоджено та зруйновано:

35 багатоповерхових будинків;

2 приватні будинки;

6 автівок;

заклад освіти;

8 інфраструктурних обʼєктів.

Поранень зазнали четверо місцевих мешканців.

"Бережіть себе. Тримаємося. Ми разом", — додав голова міської адміністрації.

Нагадаємо, вночі на 28 серпня Росія завдала масованого удару по Києву, застосувавши в тому числі балістичні ракети. Кількість поранених перевищила 40 осіб, загиблих — щонайменше 8 осіб, і серед них є дитина. В одному з районів розбирають завали житлового будинку.

У Вінницькій області під ударом вночі опинилася енергетична інфраструктура, без світла залишилися 60 тисяч домогосподарств. У компанії "Укрзалізниця" заявили про удари БПЛА по залізничній інфраструктурі та цілеспрямовану атаку цивільного пасажирського рухомого складу.