ВС РФ ударили ночью "Искандерами" по Славянску: местные власти сообщили о двух попаданиях
Ночью на 28 августа Россия атаковала Славянск баллистическими ракетами наземного базирования "Искандер". В результате двух "прилетов" повреждены и разрушены 35 многоэтажек, местные мирные жители получили ранения.
"В Славянске снова недоброе утро. Ночью враг нанес удары по нашему городу. Около 03:00 прозвучало два мощных взрыва", — заявил на своей странице в Facebook начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
Он сообщил, что первый "Искандер" попал в летнюю площадку ресторана гостиницы "Украина" по улице Шевченко, а второй — по переулку Андреевскому.
В результате ночной атаки ВС РФ в Славянске были повреждены и разрушены:
- 35 многоэтажных домов;
- 2 частных дома;
- 6 автомобилей;
- учебное заведение;
- 8 инфраструктурных объектов.
Ранения получили четверо местных жителей.
"Берегите себя. Держимся. Мы вместе", — добавил глава городской администрации.
Напомним, ночью на 28 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву, применив в том числе баллистические ракеты. Количество раненых превысило 40 человек, погибших — по меньшей мере 8 человек, и среди них есть ребенок. В одном из районов разбирают завалы жилого дома.
В Винницкой области под ударом ночью оказалась энергетическая инфраструктура, без света остались 60 тысяч домохозяйств. В компании "Укрзалізниця" заявили об ударах БПЛА по железнодорожной инфраструктуре и целенаправленной атаке гражданского пассажирского подвижного состава.