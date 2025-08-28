ВС РФ ударили ночью "Искандерами" по Славянску: местные власти сообщили о двух попаданиях

Ночью на 28 августа Россия атаковала Славянск баллистическими ракетами наземного базирования "Искандер". В результате двух "прилетов" повреждены и разрушены 35 многоэтажек, местные мирные жители получили ранения.

"В Славянске снова недоброе утро. Ночью враг нанес удары по нашему городу. Около 03:00 прозвучало два мощных взрыва", — заявил на своей странице в Facebook начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Он сообщил, что первый "Искандер" попал в летнюю площадку ресторана гостиницы "Украина" по улице Шевченко, а второй — по переулку Андреевскому.

Последствия попадания ракеты по Славянску Фото: Славянская городская военная администрация Фото с места "прилета" в Славянске Фото: Славянская городская военная администрация

В результате ночной атаки ВС РФ в Славянске были повреждены и разрушены:

35 многоэтажных домов;

2 частных дома;

6 автомобилей;

учебное заведение;

8 инфраструктурных объектов.

Ранения получили четверо местных жителей.

"Берегите себя. Держимся. Мы вместе", — добавил глава городской администрации.

Напомним, ночью на 28 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву, применив в том числе баллистические ракеты. Количество раненых превысило 40 человек, погибших — по меньшей мере 8 человек, и среди них есть ребенок. В одном из районов разбирают завалы жилого дома.

В Винницкой области под ударом ночью оказалась энергетическая инфраструктура, без света остались 60 тысяч домохозяйств. В компании "Укрзалізниця" заявили об ударах БПЛА по железнодорожной инфраструктуре и целенаправленной атаке гражданского пассажирского подвижного состава.