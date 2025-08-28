РФ ударила по энергообъектам в Винницкой области: в регионе частичный блэкаут, детали

Во время массированного обстрела Украины в ночь на 28 августа в Винницкой области россияне ударили по объектам энергетической инфраструктуры. В результате атаки без электроэнергии остались 60 тысяч домохозяйств.

О последствиях обстрелов Винницкой области 28 августа по состоянию на 7:21 рассказывала первый заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная. Информации о пострадавших на момент публикации новости нет.

"Этой ночью враг атаковал критическую инфраструктуру Винницкой области. В результате попадания в объекты энергетики обесточены 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах", — сообщила заместитель председателя ОГА.

Она добавила, что в области ударом россиян повреждены жилые дома.

По словам Натальи Заболотной, соответствующие службы проводят аварийно-восстановительные работы.

Воздушная тревога в Винницкой области была объявлена в 00:21. Отбои в Тульчинском, Хмельницком и Гайсинском районах объявили в 6:36.

Обстрел Винницкой области 28 августа: обесточена железнодорожная инфраструктура

В "Укрзализныце" сообщали, что из-за российской атаки на железную дорогу и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области ряд поездов будут курсировать с задержками. По информации компании, повреждениям подвергся железнодорожный узел в Казатине. Также в "Укрзализныце" рассказали об ударе оккупантов по гражданскому пассажирскому подвижному составу — в частности был поврежден один из скоростных поездов "Интерсити+". После удара загорелся пожар, который работникам депо удалось быстро ликвидировать самостоятельно.

Напомним, 28 августа ВС РФ массированно атаковали Киев баллистикой, аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и беспилотниками типа "Шахед". Пострадали жилые дома в разных районах столицы.

В результате атаки РФ на Киев получили ранения по меньшей мере 30 человек, по состоянию на 7:36 было известно о 4 погибших, из которых 2 — дети.