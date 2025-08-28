РФ ударила по енергооб'єктах на Вінниччині: у регіоні частковий блекаут, деталі

Під час масованого обстрілу України в ніч на 28 серпня у Вінницькій області росіяни вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки без електроенергії залишилися 60 тисяч домогосподарств.

Related video

Про наслідки обстрілу Вінниччини 28 серпня станом на 7:21 розповідала перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна. Інформації про постраждалих на момент публікації новини немає.

"Цієї ночі ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах", — повідомила заступниця голови ОВА.

Вона додала, що в області ударом росіян пошкоджені житлові будинки.

За словами Наталії Заболотної, відповідні служби проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Повітряну тривогу у Вінницькій області було оголошено о 00:21. Відбої в Тульчинському, Хмільницькому та Гайсинському районах оголосили о 6:36.

Обстріл Вінниччини 28 серпня: знеструмлено залізничну інфраструктуру

В "Укрзалізниці" повідомляли, що через російську атаку на залізницю та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватимуть із затримками. За інформацією компанії, пошкоджень зазнав залізничний вузол у Козятині. Також в "Укрзалізниці" розповіли про удар окупантів по цивільному пасажирському рухомому складу — зокрема було пошкоджено один зі швидкісних потягів "Інтерсіті+". Після удару зайнялася пожежа, яку працівникам депо вдалося швидко ліквідувати самостійно.

Нагадаємо, 28 серпня ЗС РФ масовано атакували Київ балістикою, аеробалістичними ракетами "Кинджал" і безпілотниками типу "Шахед". Постраждали житлові будинки в різних районах столиці.

Внаслідок атаки РФ на Київ дістали поранення щонайменше 30 людей, станом на 7:36 було відомо про 4 загиблих, із яких 2 — діти.