Наслідки нічної атаки РФ на Київ: кількість загиблих зросла до 18 людей

У Дарницькому районі Києва продовжуються роботи з розбору завалів після атаки, внаслідок якої загинули 18 людей. Рятувальники продовжують пошуки постраждалих і знаходять нові тіла.

Related video

За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, на момент останнього звіту рятувальники деблокували ще одне тіло, і це підвищило загальну кількість загиблих до 18 осіб. Наразі роботи з ліквідації наслідків тривають.

Масований удар по столиці 28 серпня: останні дані

Нагадаємо, що в ніч на 28 серпня Росія здійснила масовану атаку по Україні, використавши різні типи безпілотних літальних апаратів та ракет. Серед ударних дронів фігурували "Shahed-136", "Герань-2", "Герань-3" і "Гарпія-А1", а також імітаційні дрони "Гербера" та "Пародія". Окрім цього, ворог застосовував крилаті ракети Х-101, аеробалістичні "Кинджали" та балістичні "Іскандери-М".

За даними спостережень, в окремих районах Києва, особливо поблизу Дніпра, фіксували жовтий та помаранчевий рівні забруднення повітря. Загалом повітря залишалося відносно чистим, проте, за інформацією SaveEcoBot станом на 9:45, у районі Соцмістечка був зафіксований червоний рівень забруднення.

Ба більше, внаслідок обстрілу постраждали численні будівлі, серед яких офіси медіа, організацій та дипломатичних представництв. Було пошкоджено приміщення "Української правди", офіс Британської Ради, а також Місію ЄС в Україні. Крім того, удару зазнали офіс "Радіо Свобода" та інші дипломатичні установи.

Також Фокус писав, що за інформацією начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, нічна комбінована атака стала однією з найбільших за масштабом, оскільки ворог випустив загалом 629 повітряних цілей, серед яких були крилаті та балістичні ракети, а також високошвидкісні дрони. Під час удару два крилаті снаряди потрапили безпосередньо в житловий будинок.

Відповідаючи на події, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав удари балістичних ракет "Іскандер-М" по багатоповерхівках Києва "успішними" та зазначив, що вони нібито знищили військові об'єкти України. Пєсков додав, що Москва зацікавлена у "дипломатичному" врегулюванні конфлікту, водночас підтвердивши, що "спеціальна військова операція триває".