Понад 600 цілей і прямі удари по будинку: Ігнат пояснив, чим особливий обстріл Києва 28 серпня

Нічна комбінована атака 28 серпня РФ на Україну стала однією з найбільших: ворог випустив 629 повітряних цілей, включно з крилатими та балістичними ракетами й швидкісними дронами. Під час удару два крилаті снаряди влучили безпосередньо в житловий будинок.

Related video

Як пояснив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу ICTV, протягом ночі українські сили ППО відбили майже 600 повітряних атак. Серед них — балістичні ракети "Іскандер", аеробалістичні Х47-М2 "Кинджал" і крилаті Х-101, а також різні типи безпілотників, включно зі швидкісними дронами з реактивними двигунами. Ігнат підкреслив, що особливістю атаки стали два прямі удари по житловому будинку, кадри яких шокують і викликають увагу у світі.

"Було в нас 740 — такий антирекорд. Зараз бачимо 629. Але ракет більше, ніж тоді. І застосовує ворог вже частіше і дрони з реактивними двигунами. Тобто швидкісні БПЛА, які теж були присутні цієї ночі, застосовувалися на різних напрямках… Яка ще особливість цієї атаки? Тут, мабуть, весь світ має побачити особливість атаки в тому, що два прямих прильоти крилатих ракет в житловий будинок. Це просто я думаю весь світ ці кадри буде прокручувати", — пояснив Юрій Ігнат.

Юрій Ігнат розповів про особливість нічної атаки РФ

Також він уточнив, що близько 30 дронів не були збиті, і кількість випущених повітряних цілей може уточнюватися після детального аналізу. Ігнат наголосив на масштабі роботи українських сил оборони: десятки тисяч людей працювали на пунктах управління, командних центрах і мобільних вогневих групах. Успішно працювали й літаки F-16, які ефективно знищували повітряні цілі.

Загалом, атака РФ була комплексною та терористичною: дрони-імітатори з вибуховими частинами, удари одночасно на різних напрямках і застосування різних типів ракет ускладнюють роботу ППО.

Ба більше, під час ефіру журналістка згадала про спеціальну операцію української розвідки в Азовському морі та повідомила, що 28 серпня департамент активних дій ГУР МО України разом зі спецпідрозділом "Примара" уразили малий ракетний корабель РФ проєкт 21631 "Буянів М", носій крилатих ракет "Калібр". Під час операції дрон пошкодив корабельну радіолокаційну систему, що тимчасово обмежило можливості РФ застосовувати морські крилаті ракети.

Ігнат пояснив, що виведення корабля з ладу на деякий час навряд зменшить кількість "Калібрів", які Росія може застосувати в атаках по Україні. На його думку, запаси російських ракет великі, тому атаки можуть повторюватися залежно від стратегічних задумів ворога.

Нагадаємо, що внаслідок нічного обстрілу Києва загинули троє дітей, а під завалами житлового будинку в Дарницькому районі продовжують шукати людей. Станом на 29 серпня кількість загиблих у столиці зросла до 14 осіб, і існує ймовірність, що під уламками ще залишаються люди.

Також Фокус писав, що в ніч на 28 серпня Росія атакувала Україну 598 дронами та близько трьома десятками ракет, серед яких "Кинджали" та "Іскандери". Під ударами опинилися п’ять районів Києва, загинули та постраждали десятки людей. За словами військового експерта Олега Жданова, такі масовані атаки на цивільну інфраструктуру є черговим воєнним злочином Росії.