Более 600 целей и прямые удары по дому: Игнат объяснил, чем особенный обстрел Киева 28 августа

Ночная комбинированная атака 28 августа РФ на Украину стала одной из крупнейших: враг выпустил 629 воздушных целей, включая крылатые и баллистические ракеты и скоростные дроны. Во время удара два крылатых снаряда попали непосредственно в жилой дом.

Как пояснил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала ICTV, в течение ночи украинские силы ПВО отразили почти 600 воздушных атак. Среди них — баллистические ракеты "Искандер", аэробаллистические Х47-М2 "Кинжал" и крылатые Х-101, а также различные типы беспилотников, включая скоростные дроны с реактивными двигателями. Игнат подчеркнул, что особенностью атаки стали два прямых удара по жилому дому, кадры которых шокируют и вызывают внимание в мире.

"Было у нас 740 — такой антирекорд. Сейчас видим 629. Но ракет больше, чем тогда. И применяет враг уже чаще и дроны с реактивными двигателями. То есть скоростные БПЛА, которые тоже присутствовали этой ночью, применялись на разных направлениях... Какая еще особенность этой атаки? Здесь, пожалуй, весь мир должен увидеть особенность атаки в том, что два прямых прилета крылатых ракет в жилой дом. Это просто я думаю весь мир эти кадры будет прокручивать", — пояснил Юрий Игнат.

Юрий Игнат рассказал об особенностях ночной атаки РФ

Также он уточнил, что около 30 дронов не были сбиты, и количество выпущенных воздушных целей может уточняться после детального анализа. Игнат отметил масштаб работы украинских сил обороны: десятки тысяч людей работали на пунктах управления, командных центрах и мобильных огневых группах. Успешно работали и самолеты F-16, которые эффективно уничтожали воздушные цели.

В общем, атака РФ была комплексной и террористической: дроны-имитаторы со взрывчатыми частями, удары одновременно на разных направлениях и применение различных типов ракет затрудняют работу ПВО.

Более того, во время эфира журналистка вспомнила о специальной операции украинской разведки в Азовском море и сообщила, что 28 августа департамент активных действий ГУР МО Украины вместе со спецподразделением "Примара" поразили малый ракетный корабль РФ проект 21631 "Буянов М", носитель крылатых ракет "Калибр". Во время операции дрон повредил корабельную радиолокационную систему, что временно ограничило возможности РФ применять морские крылатые ракеты.

Игнат пояснил, что вывод корабля из строя на некоторое время вряд ли уменьшит количество "Калибров", которые Россия может применить в атаках по Украине. По его мнению, запасы российских ракет большие, поэтому атаки могут повторяться в зависимости от стратегических замыслов врага.

Напомним, что в результате ночного обстрела Киева погибли трое детей, а под завалами жилого дома в Дарницком районе продолжают искать людей. По состоянию на 29 августа количество погибших в столице возросло до 14 человек, и существует вероятность, что под обломками еще остаются люди.

Также Фокус писал, что в ночь на 28 августа Россия атаковала Украину 598 дронами и около тремя десятками ракет, среди которых "Кинжалы" и "Искандеры". Под ударами оказались пять районов Киева, погибли и пострадали десятки людей. По словам военного эксперта Олега Жданова, такие массированные атаки на гражданскую инфраструктуру являются очередным военным преступлением России.