Киев под ударами "Кинжалов" и "Искандеров": почему атака 28 августа стала вызовом для ПВО

В ночь на 28 августа Россия атаковала Украину 598 дронами и тремя десятками ракет, среди которых — "Кинжалы" и "Искандеры". Пять районов Киева оказались под ударами, десятки людей погибли и пострадали. Фокус выяснил, почему эта атака стала вызовом для ПВО и как Кремль пытается использовать удары по гражданской инфраструктуре как рычаг давления накануне международных переговоров.

В ночь на 28 августа Россия осуществила самый мощный за последнее время комбинированный удар по территории Украины. В целом применены 629 средств воздушного нападения:

598 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы;

и дроны-имитаторы; 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" ;

; 9 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" ;

; 20 крылатых ракет Х-101.

Больше всего от массированного удара пострадал Киев — в Дарницком районе разрушен пятиэтажный дом, продолжается поиск людей под завалами. По состоянию на 12:00 известно о 14 погибших.

Комбинированный удар по Киеву 28 августа: куда целился враг

По словам военного эксперта Олега Жданова, военное командование РФ руководствуется принципом "лучше плохой мир, чем хорошая война", пытаясь через массированное применение средств огневого поражения достичь максимального количества жертв, разрушений инфраструктуры и нарушения нормального функционирования хозяйства страны. Такие действия, как отмечает Жданов, являются очередным военным преступлением со стороны России, нарушающим международное право и гуманитарные нормы.

Эксперт подчеркивает, что подобные атаки имеют не только военную, но и психологическую цель. Они направлены на деморализацию населения, создание паники и давления на общество, чтобы подтолкнуть к мысли о необходимости уступок агрессору.

"Масштабные разрушения объектов гражданской инфраструктуры, являются частью стратегии, которая имеет целью подорвать экономическую стабильность Украины и ослабить ее сопротивление. Такие действия являются сознательными и систематическими, что лишь подтверждает их преступный характер", — подчеркнул Фокусу эксперт.

Жданов также обращает внимание на реакцию международного сообщества, в частности стран Запада, которая, по его мнению, остается недостаточной. Он критикует высказывания "глубокой обеспокоенности" со стороны западных партнеров, которые, к сожалению, не всегда сопровождаются конкретными действиями. По его словам, это позволяет России продолжать агрессивную политику без серьезных последствий. Отдельно эксперт упоминает позицию Дональда Трампа, который, по его мнению, своими действиями или заявлениями фактически способствует реализации интересов российского руководства, создавая для него благоприятные условия на международной арене.

По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, выбор целей РФ не случаен: удары направлены на жилую инфраструктуру и логистические объекты, такие как депо "Укрзализныци" и поезда "Интерсити", которые не имеют военного значения. Это свидетельствует о спланированной провокации, направленной на запугивание гражданского населения и создание экономического давления. Эксперт подчеркивает, что Россия сознательно бьет по гражданским объектам, понимая последствия, приводящие к жертвам среди мирных жителей.

Он также связывает эти атаки с политической стратегией РФ.

"Вспоминаем заявление Путина 2022 года о том, что Запад не имеет морального права осуждать Россию за удары по гражданской инфраструктуре, ссылаясь на действия антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны. Россия использует эти удары для повышения ставок накануне международных переговоров, в частности перед встречей украинской делегации с американскими представителями, где будут обсуждаться политические, военные и экономические гарантии для Украины. Масштабная атака с использованием 629 средств поражения, является частью тактики давления на Украину и ее союзников", — говорит Фокусу Снегирев.

Кроме того, эксперт утверждает, что Россия пытается создать искусственное напряжение между Украиной, США и европейскими партнерами, настаивая на закрытом формате переговоров. Снегирев отмечает, что провал планов РФ по продвижению на Сумщине, Харьковщине и Днепропетровщине заставляет ее прибегать к таким атакам, чтобы компенсировать потерю позиций на переговорах. Удары по гражданской инфраструктуре также рассчитаны на чувствительность западных лидеров, в частности Дональда Трампа, к гибели гражданских, что может повлиять на дипломатическое давление на Украину.

Баллистика по Киеву: почему цели обнаруживались слишком поздно

Жданов предполагает, что баллистика была обнаружена поздно из-за проблем с разведкой. Он отмечает, что противоракетные системы, как, например Patriot, в значительной степени зависят от спутниковой разведки, которая отслеживает пуски баллистических ракет. Спутник фиксирует запуск, после чего специальные алгоритмы вычисляют баллистическую траекторию ракеты и определяют примерный район ее падения. На основе этих данных комплекс Patriot определяет точку перехвата. Однако, если пуск ракеты не был вовремя зафиксирован, система может обнаружить ее только на конечном участке траектории, что значительно усложняет перехват. В таких случаях, как объясняет Жданов, эффективность противоракетной обороны снижается, поскольку времени на реакцию может быть недостаточно.

"Проблемы с перехватом ракет могут быть связаны с задержками в передаче разведывательных данных, в частности со стороны Соединенных Штатов, которые предоставляют спутниковую информацию. Это может влиять на оперативность реагирования украинских сил противовоздушной обороны. В таких ситуациях важно своевременного получения разведданных для эффективной работы комплексов ПВО, ведь от этого зависит способность системы вовремя выявлять и нейтрализовать угрозы", — отметил военный аналитик.

По словам Дмитрия Снегирева, баллистические ракеты "Кинжал" запускались из воздушного пространства Липецкой и Воронежской областей РФ, что значительно сокращает время для реагирования украинской противовоздушной обороны из-за близости пусковых позиций. Аналогичная тактика применяется для ракет "Искандер" и их северокорейских аналогов КN-23, запущенных из приграничных регионов России, что затрудняет их своевременное обнаружение и нейтрализацию.

