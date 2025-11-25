Мирноград близький до оточення: ЗС РФ прагнуть перерізати шлях до Покровська, — ЗСУ (відео)

Збройні сили РФ продовжують чинити тиск на Покровському напрямку, розповіло командування десантно-штурмового корпусу ЗСУ. Окупаційні війська намагаються перерізати дорогу між Мирноградом і сусіднім Покровськом, створюючи загрозу оперативного оточення.

Підрозділи ЗС РФ послідовно просуваються в бік двох невеликих населених пунктів, які розташовані на північний схід від Покровська. Таким чином противник намагається оточити Мирноград, повідомляє 7-й Корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

"Характер дій противника свідчить про наміри найближчим часом перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом і Покровськом. Росіяни мають намір оточити місто, рухаючись у бік населених пунктів Рівне та Світле", — йдеться в повідомленні.

Найбільш активні штурмові дії фіксуються в районі Красного Лиману, де десантно-штурмові підрозділи ЗСУ продовжують стримувати просування російських підрозділів.

Відео дня

Зазначається, що північна частина міста залишається однією з найбільш вразливих. Російські сили намагаються просуватися невеликими піхотними групами, діючи цілодобово й активно використовуючи дрони для коригування маршрутів і виявлення українських позицій.

Українська сторона посилює угруповання в місті, щоб забезпечити оборону південних околиць, де противник також концентрує живу силу для подальших спроб прориву.

Згідно з картографічними даними ресурсу DeepState, 24 листопада війська РФ практично взяли під контроль села Новоекономічне і Миколаївка, водночас практично вся територія навколо Мирнограда позначена "сірою зоною".

Наступ РФ — карта бойових дій на Покровському напрямку. 24 листопада 2025 року Фото: deepstatemap.live

Наступ РФ — як росіян беруть у полон під Мирноградом

У 7 корпусі ДШВ ЗСУ опублікували відео з кадрами захоплення в полон російських штурмовиків. На північному сході Мирнограда військовослужбовці 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного затримали чотирьох російських військових, які намагалися штурмувати місто. Серед них — троє колишніх ув'язнених, мобілізованих за контрактом після звільнення з місць позбавлення волі.

За словами затриманих, перед штурмом вони чотири дні перебували в підвалі однієї з будівель сусіднього населеного пункту. Полонені стверджують, що не були забезпечені ні їжею, ні водою, а командування залишило їх без будь-якого забезпечення.

Раніше про ситуацію в Покровську писав боєць ЗСУ з позивним "Мучний". За його словами, центр міста перебуває під контролем Збройних сил РФ, а всі офіційні повідомлення про стабілізацію ситуації в місті він назвав "балаканиною для малоліток".