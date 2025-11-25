Мирноград близок к окружению: ВС РФ стремятся перерезать путь к Покровску, — ВСУ (видео)

Вооруженные силы РФ продолжают оказывать давление на Покровском направлении, рассказало командование десантно-штурмового корпуса ВСУ. Оккупационные войска пытаются перерезать дорогу между Мирноградом и соседним Покровском, создавая угрозу оперативного окружения.

Подразделения ВС РФ последовательно продвигаются в сторону двух небольших населенных пунктов, которые расположены северо-восточнее Покровска. Таким образом противник пытается окружить Мирноград, сообщает 7-й Корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

"Характер действий противника свидетельствует о намерениях в ближайшее время перерезать сухопутное сообщение между Мирноградом и Покровском. Россияне намерены окружить город, двигаясь в сторону населенных пунктов Ровно и Светлое", — говорится в сообщении.

Наиболее активные штурмовые действия фиксируются в районе Красного Лимана, где десантно-штурмовые подразделения ВСУ продолжают сдерживать продвижение российских подразделений.

Отмечается, что северная часть города остается одной из наиболее уязвимых. Российские силы пытаются продвигаться небольшими пехотными группами, действуя круглосуточно и активно используя дроны для корректировки маршрутов и выявления украинских позиций.

Украинская сторона усиливает группировку в городе, чтобы обеспечить оборону южных окраин, где противник также концентрирует живую силу для дальнейших попыток прорыва.

Согласно картографическим данным ресурса DeepState, 24 ноября войска РФ практически взяли под контроль села Новоэкономическое и Николаевка, при этом практически вся территория вокруг Мирнограда обозначена "серой зоной".

Наступление РФ - карта боевых действий на Покровском направлении. 24 ноября 2025 Фото: deepstatemap.live

Наступление РФ — как россиян берут в плен под Мирноградом

В 7 корпусе ДШВ ВСУ опубликовали видео с кадрами захвата в плен российских штурмовиков. На северо-востоке Мирнограда военнослужащие 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного задержали четверых российских военных, пытавшихся штурмовать город. Среди них — трое бывших заключенных, мобилизованных по контракту после освобождения из мест лишения свободы.

По словам задержанных, перед штурмом они четыре дня находились в подвале одного из зданий соседнего населенного пункта. Пленные утверждают, что не были обеспечены ни едой, ни водой, а командование оставило их без какого-либо обеспечения.

Ранее о ситуации в Покровске писал боец ВСУ с позывным "Мучной". По его словам, центр города находится под контролем Вооруженных сил РФ, а все официальные сообщения о стабилизации ситуации в городе он назвал "болтовней для малолеток".