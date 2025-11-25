"Город наш": ВСУ опровергли заявления РФ о "зачистке" центра Константиновки (видео)

Сообщения российского военного командования о якобы зачистке центра Константиновки Донецкой области не соответствуют действительности. Эта часть города остается под контролем Вооруженных сил Украины.

Командир 19-го армейского корпуса бригадный генерал Александр Бакулин побывал в Константиновке и записал видео, опровергающее лживые заявления российских генералов.

"Генералы путинские доложили своему шефу, что уже зачищают центр Константиновки. Кто был в Константиновке, понимает, где я сейчас нахожусь. Ситуация такова, что или я сам отбил наступление превосходящих сил противника, или российские генералы ему откровенно лгали. Центр Константиновки никто не зачищает. Да, разрушен, но он наш", — сказал Бакулин.

По информации украинского командования на данном направлении за прошедшие сутки противник совершил 24 атаки вблизи населенных пунктов Александро-Шультиного, Иванополья, Клебан-Быка, Яблоновки, Плещеевки, Полтавки, а также в сторону Константиновки, Степановки и Софиевки. Бои остаются интенсивными.

Відео дня

Заявления российской стороны

Напомним, 20 ноября Владимир Путин прибыл на один из командных пунктов группировки "Запад", где заслушал доклады военного руководства РФ. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил российскому президенту, что войска "с боями продвигаются в Северске и Константиновке".

Константиновка является важным транспортным и логистическим узлом. Город прикрывает ключевые дороги на Славянск и Краматорск, а также находится на трассе Покровск — Константиновка. В случае потери города Россия получила бы плацдарм для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. На карте аналитиков DeepState по состоянию на 24 ноября указано, что в серой зоне — крайние южные окраины города. Последние изменения на линии боев появились 22-23 ноября: россияне продвинулись на 0,5-1,5 км около Катериновки и Щербиновки.

Генштаб ВСУ утром 25 ноября сообщил о 24 атаки на указанном направлении: больше, 61 атака, только возле Покровска.

Наступление РФ - ситуация в Константиновке 24 ноября, DeepState Фото: DeepState

Раньше Фокус писал о ситуации на участке фронта западнее Константиновки — около Мирнограда. Командование 7 корпуса ДШВ ВСУ рассказало об угрозах для перерезания логистики.