"Мирні плани" перекрикують реальні бої: що приховує загострення на Донеччині та які ризики для України

Поки світ обговорює "мирні плани", ситуація на фронті стрімко погіршується. РФ нарощує тиск на кількох напрямках, а військові говорять про темпи просування ворога, яких не бачили роками. Фокус з'ясував, чому дипломатичні заяви звучать на тлі найнебезпечнішої ситуації на передовій і як це впливає на позиції України.

У той час як суспільство й політики концентруються на деталях мирних перемовин і плані з боку США, ситуація на фронті набирає тривожних обертів. За словами підполковника Максима Жоріна, обговорення й аналіз кожного пункту перемовин відволікає від головного — того, що відбувається зараз на передовій.

Він зазначив, що окремі ділянки фронту знаходяться на межі — і без "термінових змін" ситуація може вийти на критичний рівень.

"Насправді, такої швидкості просування ворога я давно не пам'ятаю", — підкреслив Жорін.

Як уточнив офіцер, йдеться не лише про втрату окремих населених пунктів. Головна проблема — те, що в оперативному плані у ворога суттєво покращилося становище одразу на кількох напрямках.

Жорін також прокоментував останні ініціативи щодо "мирного плану": за його оцінкою, навіть якщо угода буде підписана, гарантії безпеки та дотримання домовленостей є малоймовірними — як зі сторони РФ, так і з боку західних партнерів.

Фактично, попри те що в медіа і політичних колах знову заговорили про переговори, фронт стоїть на місці. І — на думку офіцера — він вже може опинитися на межі критичної ситуації.

РФ активізувала наступ на півночі Донеччини: фронт зараз

Російські війська активізували наступ на півночі Донеччини, посилюючи тиск саме на ті ділянки, які аналітики називають "слабкими ланками" оборони. За даними DeepState, ворог намагається закріпитися в районі Сіверська: фіксують появу росіян у місті та на його східних підходах, а також регулярні штурми механізованих підрозділів, атаки на мотоциклах і просування піхоти.

Паралельно напружена ситуація зберігається на всій лінії фронту в області: Генштаб повідомляє про десятки атак на Покровському напрямку, а також про регулярні спроби прориву під Костянтинівкою, Лиманом, Олександрополем та на інших ділянках. Місцями противник змінює тактику — від масованих штурмів переходить до дрібних груп, які намагаються "просочитися" в українські оборонні рубежі.

Узагальнено ситуація залишається тривожною: Росія продовжує шукати найвразливіші місця в обороні, намагаючись розтягнути українські сили на кількох напрямках одночасно, що посилює ризики нових тактичних втрат і створює небезпеку подальшого погіршення позицій.

Мирні перемовини й загострення на фронті: збіг?

Поява нових американських пропозицій щодо завершення війни не є випадковою і збігається в часі з різкою активізацією російського наступу. За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, подібна ситуація вже спостерігалася під час зустрічі американських представників із Володимиром Путіним на Алясці. Тоді, за оцінкою експерта, США використали дипломатичний переговорний майданчик як інструмент військово-політичного тиску: метою було не допустити тактичних успіхів російської армії безпосередньо на лінії фронту.

Попри це, частина українських коментаторів трактувала переговори як "елементи домовленостей", хоча зараз подібні наративи спростовує сама динаміка бойових дій. Снєгирьов звертає увагу, що навіть Макс Жорін — людина, яка не є заангажованою у політичні дискусії, — відкрито говорить про стрімке просування окупантів. Це, на думку експерта, напряму корелює із заявами Дональда Трампа про те, що Росія може захопити Донецьку область військовим шляхом, якщо Україна зволікатиме. У такому випадку українські позиції на потенційних переговорах будуть значно слабшими.

"Нинішній момент потрібно використовувати для безпрецедентного спільного тиску на Росію — з боку США, ЄС та України. Однак, як виглядає зараз, між Євросоюзом та Сполученими Штатами виникає розкол у підходах. Останні заяви прем'єра Польщі Дональда Туска свідчать, що завершення війни може негативно вплинути на безпекові інтереси Європи, зокрема Польщі. Але це породжує питання: чи готові всі європейські партнери до реального завершення війни, якщо частина європейських держав економічно виграє від її продовження", — каже Фокусу експерт.

Завершення війни не дипломатією?

На цьому тлі Росія тисне по всій довжині фронту — від Сумської та Харківської областей до Запорізького та Донецького напрямків. Ситуація різко погіршилася на півночі Донеччини: бої вже точаться на околицях Сіверська, що створює загрозу для Краматорської агломерації. Тривають бої біля Костянтинівки, а також фіксується просування у напрямку Лимана. За словами експерта, захоплення Покровська — це питання часу: на цьому напрямку противник зосередив угруповання чисельністю до 150 тисяч військових. Далі під загрозою опиняться Костянтинівка та решта підконтрольних Україні територій Донецької області.

Паралельно Росія має певні успіхи у Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях, що ставить під питання позиції України на можливих переговорах. На думку Снєгирьова, росіяни відкрито демонструють задоволеність темпами просування, тож їх не цікавить перемовний процес, поки вони досягають результатів військовим шляхом.

У той час, коли мала б відбуватися координація зусиль між Вашингтоном, Брюсселем і Києвом, розгортаються емоційні політичні дискусії — від звинувачень у "зраді" до тез про те, що "американський план є проросійським". Це, на думку експерта, лише грає на руку Кремлю. Натомість зараз необхідно використати той тиск, який США вже здійснюють на Росію.

США союзник України: чому про це варто пам'ятати

Снєгирьов нагадує, що саме в момент появи українських пропозицій до мирного плану Сполучені Штати санкціонували використання американських засобів ураження по території РФ. Це, на його думку, прямо суперечить тезам про "американо-російські домовленості". Крім того, представник США в ООН пригрозив Росії новими санкціями, якщо вона відмовиться від переговорів. Паралельно низка європейських країн заявила про готовність розмістити на своїй території американську тактичну ядерну зброю — ще один важливий сигнал Кремлю.

При цьому окремі європейські держави висловлюють невдоволення тим, що їх "не запитали" щодо запропонованих США підходів до завершення війни.

"А хто і чому їх мав запитувати? ЄС продовжує масштабну економічну співпрацю з Росією. Левова частка російського скрапленого газу і досі йде до Європи, а деякі країни обслуговують танкери з російською сировиною. На цьому тлі ЄС пропонує Україні обмежену фінансову допомогу, тоді як економічні вигоди від торгівлі з РФ залишаються значними", — говорить експерт.

Снєгирьов підкреслює й інші суперечності: одночасно з публічними заявами про підтримку України в Європі арештовують українця, якого звинувачують у підриві газогонів, тоді як саме зменшення російських енергоресурсів є одним із ключових способів послаблення Кремля.

Європа, на думку експерта, вирішує власні геополітичні задачі коштом України, і питання збереження українського суверенітету для окремих європейських гравців не є пріоритетом. Україна втрачає території значно швидше, ніж торік, і це принципово не змінює риторику європейських столиць.

"Інша справа, якби ми звільняли території метр за метром, тоді їхня позиція була б логічною. Але ми їх втрачаємо — і дуже великими темпами", — каже Снєгирьов.

У підсумку експерт ставить ключове запитання: якими будуть позиції України на можливому перемовному процесі, якщо тенденції на фронті не зміняться, а зима лише поглибить проблеми?

Нагадаємо, командувач штурмовими військами ЗСУ Валентин Манько 24 листопада заявив, що центр Покровська контролює російська армія.

Також у Третій штурмовій під час етеру телемарафону розкритикували розмови про перемир'я, закликавши готуватися до довгої війни.