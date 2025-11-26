ЗС РФ помітили у центрі Покровська біля залвокзалу: що заважає обороні, — DeepState (фото)

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації помітили у чотирьох точках Покровська за кілька метрів від залізничного вокзалу у центрі, повідомили аналітики. Росіяни вільно просувались вулицями, пробравшись під прикриттям погодних умов. На фото, геолокованих аналітиками, є об'єкти, якими особливо зацікавились окупаційні війська.

Росіяни з'явились на проспекті Миру біля залізничного вокзалу, при чому рухались з північних районів на південь, написали аналітики проєкту DeepState в Telegram-каналі. Зауважується, що ворогу допомагають осінні погодні умови — "полковник дощ" та "майор туман", але попереду очікується "генерал мороз".

Аналітики опублікували допис про ситуацію в Покровську вдень 26 листопада. Показавши солдатів ЗС РФ у центрі міста, вони згадали про заяви, ймовірно, українського командування про успішні бої в центрі населеного пункту. На думку DeepState, відправляти штурмові підрозділи ЗСУ заради таких звітів — це небезпечні рішення.

"На жаль, простої заяви недостатньо, щоб ворог покинув центральну частину міста. А спроби закидати штурмовиків у тил, щоб відзвітувати про успішні дії — часто закінчуються невдало", — ідеться у дописі.

На інфографіці DeepState — кадри з Покровська, записані окупантами. На відео потрапили чотири точки вздовж проспекту Миру. Бачимо, що росіяни звернули увагу на перукарню, частково цілу будівлю магазину, інші об'єкти: їх уважно розглядають ворожі солдати.

Бої за Покровськ - геолокація росіян у центрі міста, DeepState, 26 листопада Фото: DeepState

Бої за Покровськ — деталі

25 листопада проєкт DeepState оновив інформацію про лінію боїв у Покровську. Згідно з даними аналітиків, які ґрунтуються на відео бійців ЗСУ та ЗС РФ, росіяни окупували близько 2 кв. км на південь від залізниці. Загальна орієнтовна площа окупації (червона зона) — близько 10 кв. км (третина від площі Покровська в 30 кв. км). Крім того, решта районів населеного пункту — у сірій зоні, північний край якої на 1 км не дістає до сірої зони поруч з Красним Лиманом.

Бої за Покровськ - карта боїв станом на 25 листопада, DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, 25 листопада командування 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ розповів про бої під Покровськом та Мирноградом. З'ясувалось, що росіяни намагаються дістатись до невеликих населених пунктів Світле та Рівне, розташованих між містами. Таким чином переріжеться логістика для підрозділів ЗСУ, які тримають позиції у Мирнограді. Про загрозливу ситуацію у Покровську також повідомив боєць ЗСУ з позивним "Мучной", який заявив, що у центрі немає ніяких "зачисток".

