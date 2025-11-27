ВС РФ оккупировали село под Гуляйполем: что пошло не так в Запорожской области, — DeepState (карта)

На Гуляйпольском направлении ВС РФ оккупировали село Зеленый Гай и еще ближе подошли к Гуляйполю, сообщили аналитики. На протяжении недели ситуация на этом отрезке стабильно ухудшалась, но ее сумело стабилизировать оперативное командование "Юг" Сил обороны Украины. Что произошло рядом с Гуляйполем и почему город едва не потеряли.

В ноябре 2025 года ВС РФ могли полностью оккупировать Гуляйполь, написали аналитики проекта DeepState в Telegram-канале. Из-за инфильтрации противника на позициях украинских подразделений кое-где воцарился хаос, поскольку было не ясно, где находятся свои, а где враги. Иногда бывали случаи дружественного огня, одно подразделение потеряло управление, две роты приняли самовольное решение отходить. Впрочем, на участок перебросили штурмовые подразделения, улучшили командование, и ситуацию удалось стабилизировать, говорится в заметке.

Днем 27 ноября проект DeepState показал продвижение ВС РФ на восток от Гуляйполя. Красная зона продвинулась на 1,5 км дальше села Зеленый Гай. Кроме того, россияне несколько подвинули линию боев рядом с селом Высокое (ранее — Красное). В следующем посте аналитики объяснили, на каких участках произошли прорывы ВС РФ, какие были последствия и какие именно действия ОК "Юг" и 225 ОШП ВСУ улучшили ситуацию.

Бои под Гуляйполем — ситуация по состоянию на 27 ноября, DeepState Фото: DeepState

Бои под Гуляйполем — детали

DeepState описал, как едва не потеряли Гуляйполе.

8 ноября стало известно о прорыве ВС РФ возле Полтавки и Успеновки. Ситуацию попытались стабилизировать, отправили штурмовые подразделения ВСУ на юг от Новоуспеновского. Тем временем позиции продолжали держать бойцы 102 бригады. В какой-то момент россияне продавили соседние позиции, на фланге и в тылу 102 бригады. При этом один батальон потерял управление и бойцы действовали по своему усмотрению. Одно из последствий этой ситуации — две роты солдат начали самостоятельно отходить из Зеленого Гая и Высокого (восток от Гуляйполя). Среди прочего, из-за хаоса и отхода зафиксировали случаи дружественного огня. Также здесь произошли трагические события с пятью бойцами ВСУ, а ранее — с четырьмя пилотами БпЛА: дело должны расследовать правоохранительные органы и военный омбудсмен. Тем временем на ухудшение ситуации отреагировало командование ОК "Юг" и бойцы 225 отдельного штурмового полка. По оценкам аналитиков DeepState, оборону укрепили и Гуляйполе не потеряно.

"По состоянию на сейчас благодаря удачному взаимодействию командования ОК "Юг", 225 ОШП и остальных подразделений, удается стабилизировать ситуацию — почти полностью исчез хаос в боевых порядках, враг существенно затормозил в направлении самого Гуляйполя, а также выставлена новая линия обороны", — подытоживается в заметке.

Что говорит командование о событиях под Гуляйполем

25 ноября начальник штурмовых подразделений Валентин Манько рассказал на Facebook, что под Гуляйполем работают украинские штурмовики, которые притормозили продвижение ВС РФ. Между тем в утреннем отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 27 ноября насчитали 22 атаки ВС РФ: россияне штурмовали села вокруг Гуляйполе и само Гуляйполе.

Отметим, Фокус писал об угрожающей ситуации на Гуляйпольском направлении. В частности, в октябре французский OSINTер предупреждал об опасности продвижения РФ по административной границе Днепропетровской и Запорожской области. Одно из возможных направлений атак россиян предусматривало, что они подойдут с тыла, с севера, к фортификациям возле Гуляйполя.

