Родичі бійців 102 бригади розповіли про бої біля Гуляйполя: "за ними ніхто не прийшов", — BBC

Українське командування повідомило про стабілізацію ситуації біля Гуляйполя і про розслідування щодо долі кількох бійців, ідеться у статті BBC. Родичі військовослужбовців 102 бригади територіальної оборони Збройних сил України описали журналістам, як бійці тривають оборону і які є проблеми восени 2025 року, під час активізації наступу Російської Федерації. Серед іншого, вони заявили, що зі 130 людей тримати оборону можуть лише 30.

Протягом останніх кількох тижнів біля Гуляйполя ЗС РФ просунулись на дистанцію близько 12 км, розповіла редакція "BBC Україна". Аналітики проєкту DeepState говорять про втрату села Зелений Гай та Високого (Червоного), при цьому Генштаб ЗСУ спростувало втрату цих двох населених пунктів. Щоб з'ясувати реальну ситуацію, медіа поспілкувалось з родичкою бійця 102 бригади івано-франківської тероборони, яка втримувала позиції на Гуляйпільському напрямку. Жінка розповіла, що бійці мають проблеми з вивезенням поранених, постачанням води та харчів, і, ймовірно, потрапили у напівоточення.

Співрозмовниця журналістів — сестра одного з бійців: у статті її називають Ірина, але ім'я не справжнє. Вказується, що на момент публікації статті особливо складно 77 батальйону 102 бригади. Жінка поговорила з братом, який воює у цьому підрозділі. З його слів, позиції оточені з трьох боків і, до всього, немає зв'язку з командуванням. Люди перебувають на позиціях, хоч їх мали замінити півтора тижня тому. У них "немає ні їжі, ні води, поранені гинуть без медичної допомоги", навело BBC слова Ірина.

"12-го листопада їх мали замінити, але за ними ніхто не прийшов. Командування перестало виходити на зв'язок. Він каже, нас оточили з трьох сторін", — сказала жінка.

Поруч зі 102 бригадою перебуває 225 штурмовий полк ЗСУ, розповів брат "Ірини". З його слів, 102 бригаді забороняють відходити з позицій і начебто погрожують розстрілом. BBC звернулось за коментарем щодо ситуації до 225 полку, а потім — у пресслужбу ОК "Південь". Командування запевнило, що оточення та розстрілів немає, і штурмовикам вдалось стабілізувати ситуацію.

Наступ РФ — що каже Генштаб та аналітики

Зазначимо, 27 листопада Фокус писав про ситуацію біля Гуляйполя, яка склалась через посилення наступу ЗС РФ. Аналітики DeepState повідомили, що росіяни окупували село Зелений Гай, а раніше — село Веселе. Згодом з'явились пояснення, як розгортались події. Зокрема, на даному відтинку дійсно трималась 102 бригада, доки під тиском росіян не відійшов сусідній підрозділ. Після цього дві роти бійців спробувало вийти і, через "хаос", були випадки "дружнього вогню".

На карті бойових дій помітна "кишеня" на схід від Гуляйполя: до крайніх східних позицій — близько 4-5 км від "входу".

Наступ РФ - ситуація на Гуляйпільському напрямку 28 листопада, DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, у соцмережах з'явилась заява ОК "Південь". Наголошується, що на позиції під Гуляйполем перекинули 225 штурмовий полк, як зумів спинити інфільтрацію та прорив російських підрозділів. Також командування не підтвердило втрату Зеленого Гаю і назвало фейком інформацію про "хаос" та "стрілянину".

