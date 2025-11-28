Родственники бойцов 102 бригады рассказали о боях возле Гуляйполя: "за ними никто не пришел", — BBC

Украинское командование сообщило о стабилизации ситуации возле Гуляйполя и о расследовании о судьбе нескольких бойцов, говорится в статье BBC. Родственники военнослужащих 102 бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины описали журналистам, как бойцы держат оборону и какие есть проблемы осенью 2025 года, во время активизации наступления Российской Федерации. Среди прочего, они заявили, что из 130 человек держать оборону могут только 30.

В течение последних нескольких недель возле Гуляйполя ВС РФ продвинулись на дистанцию около 12 км, рассказала редакция "BBC Украина". Аналитики проекта DeepState говорят о потере села Зеленый Гай и Высокого (Красного), при этом Генштаб ВСУ опроверг потерю этих двух населенных пунктов. Чтобы выяснить реальную ситуацию, медиа пообщалось с родственницей бойца 102 бригады ивано-франковской теробороны, которая удерживала позиции на Гуляйпольском направлении. Женщина рассказала, что бойцы имеют проблемы с вывозом раненых, поставками воды и продовольствия, и, вероятно, попали в полуокружение.

Собеседница журналистов — сестра одного из бойцов: в статье ее называют Ирина, но имя не настоящее. Указывается, что на момент публикации статьи особенно сложно 77 батальону 102 бригады. Женщина поговорила с братом, который воюет в этом подразделении. По его словам, позиции окружены с трех сторон и, ко всему, нет связи с командованием. Люди находятся на позициях, хотя их должны были заменить полторы недели назад. У них "нет ни еды, ни воды, раненые погибают без медицинской помощи", привело BBC слова Ирина.

Відео дня

"12-го ноября их должны были заменить, но за ними никто не пришел. Командование перестало выходить на связь. Он говорит, нас окружили с трех сторон", — сказала женщина.

Рядом со 102 бригадой находится 225 штурмовой полк ВСУ, рассказал брат "Ирины". По его словам, 102 бригаде запрещают отходить с позиций и якобы угрожают расстрелом. BBC обратилось за комментарием по ситуации в 225 полк, а затем — в пресс-службу ОК "Юг". Командование заверило, что окружения и расстрелов нет, и штурмовикам удалось стабилизировать ситуацию.

Наступление РФ — что говорит Генштаб и аналитики

Отметим, 27 ноября Фокус писал о ситуации возле Гуляйполя, которая сложилась из-за усиления наступления ВС РФ. Аналитики DeepState сообщили, что россияне оккупировали село Зеленый Гай, а ранее — село Веселое. Позже появились объяснения, как разворачивались события. В частности, на данном отрезке действительно держалась 102 бригада, пока под давлением россиян не отошло соседнее подразделение. После этого две роты бойцов попыталось выйти и, из-за "хаоса", были случаи "дружественного огня".

На карте боевых действий заметен "карман" к востоку от Гуляйполя: до крайних восточных позиций — около 4-5 км от "входа".

Наступление РФ — ситуация на Гуляйпольском направлении 28 ноября, DeepState Фото: DeepState

Отметим, в соцсетях появилось заявление ОК "Юг". Отмечается, что на позиции под Гуляйполем перебросили 225 штурмовой полк, который сумел остановить инфильтрацию и прорыв российских подразделений. Также командование не подтвердило потерю Зеленого Гая и назвало фейком информацию о "хаосе" и "стрельбе".

