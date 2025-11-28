ЗС РФ "вже в Гуляйполі": росіяни проникли на околиці села, їх намагаються вибити, — журналістка

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації зуміли пробратись на околиці Гуляйполя, написала воєнна журналістка. Збройні сили України змогли стабілізувати ситуацію, намагаються вибити противника. Що насправді відбувається у Гуляйполі, можуть показати карти аналітиків, Генерального штабу ССУ та свідчення бійців.

На Гуляйпільському напрямку 3,5 роки стояла 102 бригада тероборони ЗСУ, а тепер їй на допомогу прийшли штурмові підрозділи та перекинули механізовану бригаду, написала на сторінці Facebook журналістка "Громадське" Діана Буцко. З її слів, росіяни проникли на північно-східні околиці села і їх звідти намагаються вибити. Також уточнюється, що заяви про "Гуляйполе врятоване" насправді передчасні.

Допис Буцко з'явився у мережі вдень 28 листопада. Журналістка розповіла, як 102 бригада, не маючи поповнення особового складу та без ротацій, тримала позиції, доки не відійшли підрозділи на сусідньому фланзі. Після цього дійсно спробував самовільно відійти один батальйон, на допомогу оборонцям прибули штурмовики і були певні "проблеми з взаємодією". У повідомленні Буцко підтверджується, що на критичних ділянках дійсно стався "дружній вогонь". Після появи штурмовиків та механізованої бригади ситуація покращилась, але "надмірний оптимізм щодо Гуляйполя незрозумілий".

Відео дня

"Росіяни зайшли на околиці Гуляйполя. Наші військові намагаються їх з північно-східних околиць вибити, Звісно, штурмові полки, які прийшли гасити пожежу, і справді значно покращили ситуацію на Запорізькому напрямку. Хоч ситуація зараз значно стабільніша", — написала журналістка.

Бої під Гуляйполем - Буцко про появу росіян в селі, 28 листопада Фото: Скриншот

Допис Буцко поширила у соцмережах народна депутатка "Слуг народу" Мар'яна Безугла. Політикиня написала, що росіяни "вже в Гуляйполі".

Бої під Гуляйполем - Безугла про появу росіян в селі, 28 листопада Фото: Скриншот

Бої під Гуляйполем — інформація від аналітиків та Генштабу

На карті аналітиків DeepState показана лінія фронту біля Гуляйполя та напрямки атак ЗС РФ. Бачимо червоний виступ у напрямку північно-східних околиць села, при чому край сірої зони, в якій відбуваються бої, на відстані 500 м від межі населеного пункту. Сіра зона тягнеться далі на схід, а червона — утворює "кишеню" розмірами 4 на 4 км. На дні "кишені" — село Зелений Гай, про окупацію якого аналітики повідомили 27 листопада.

Бої під Гуляйполем - ситуація станом на 28 листопада Фото: DeepState

Зранку 28 листопада Генштаб ЗСУ розповів про 20 атак ЗС РФ на Гуляйпільському напрямку. На карті лінії фронту бачимо, що більшість російських штурмів спрямована північніше Гуляйполя, а зона окупації, ймовірно, не доходить до вказаного села. Тим часом в Telegram-каналі Центру протидії дезінформації РНБО повідомили, що інформація у мережі про появу росіян у Гуляйполі "не відповідає дійсності".

Зазначимо, 28 листопада Фокус розповів історію 102 бригади тероборони ЗСУ, яка тримає позиції під Гуляйполем. Сестра одного з бійців заявила, що зі слів брата, його батальйон заповнений на третину, не має можливості отримати воду та їжу, можливе оточення з трьох боків.

Нагадуємо, 13 листопада воєнні експерти пояснили, чому через втрату двох сіл у Запорізькій області у ЗС РФ може відкритись шлях до обласного центру.