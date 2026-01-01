Менше, ніж в листопаді: аналітики підрахували, скільки км РФ окупувала в останній місяць 2025 року

В останній місяць 2025 року російська армія окупувала 445 квадратних кілометрів території України, хоча кількість штурмових дій армії противника дещо знизилась.

Це на 12% менше, ніж росіяни окупували у листопаді 2025, повідомили аналітики Deepstate.

Там зазначили, що найбільше просувань — 35%, припадає на Слов'янський відтинок.

"Втрата Сіверська стала серйозним ударом, який вирішили просто забути, до того ж на цю ділянку припадає всього 5% штурмових дій, що підтверджує факт, на жаль, наявності проблем і високого рівня ефективності ка*апських штурмів", — йдеться у повідомленні.

Щодо інших відтинків, то:

на Покровський відтинок припало 26.5% втрат територій і 32.5% штурмів;

на Гуляйпільський відтинок — 10% втрат та 11% штурмів;

"Дуже погану динаміку створила ситуація зі 102 ОБр Тро, але незважаючи на це оборонні дії тут не можна назвати поганими", — зазначили в Deepstate.

на Новопавлівський (Олександрівський) відтинок припало 8% втрат територій при 11% штурмових дій.

Аналітики підкреслили, що до жовтня дана ділянка була дуже проблемною, але за останні два місяці динаміка боїв впала на третину і кількість втрачених територій впала в рази.

Динаміка окупації території України Фото: DeepState

"В той же час зменшилася на 9% і кількість штурмових дій, що в свою чергу пов'язане з кадровими проблемами, які все частіше з'являються в армії противника", — наголосили в Deepstate.

