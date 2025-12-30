ЗС РФ просунулися у Мирнограді та окупували три села на Донеччині — DeepState (карти)

Російські війська продовжують активні наступальні дії на Донеччині, поступово розширюючи зону контролю. За останніми даними, окупанти захопили ще кілька населених пунктів та мають тактичні просування на окремих напрямках.

Як повідомляє проєкт ґрунтовної аналітики DeepState, російська армія змогла окупувати одразу три села у Донецькій області. Інформацію оприлюднено в офіційному Telegram-каналі аналітичного ресурсу, який відстежує зміни на фронті на основі відкритих даних та геолокацій.

За даними фахівців, під контроль противника перейшли населені пункти Пазено, Переїзне та Кузьминівка. Окрім цього, зафіксовано просування російських підрозділів поблизу Андріївки, а також у районі Мирнограда.

ЗС РФ просунулися у Мирнограді та окупували три села на Донеччині Фото: DeepStateMAP

Усі три окуповані села — Пазено, Переїзне та Кузьминівка — розташовані в Бахмутському районі Донецької області, який тривалий час залишається одним із найгарячіших напрямків бойових дій.

Водночас зазначається, що село Андріївка, поблизу якого також зафіксоване просування окупантів, було захоплене російськими військами ще раніше.

Просування ЗС РФ на Донеччині: що кажуть у Генштабі

Варто зазначити, що за даними Генштабу, ситуація на напрямках у Донецькій області залишається напруженою, однак перебуває під контролем Сил оборони України.

Окрім цього, у звіті станом на 30 грудня зазначається, що на Донеччині зафіксовано інтенсивні бойові дії одразу на кількох напрямках. Найбільшу активність ворог проявляв на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 43 штурмові атаки в районах Мирнограда, Покровська, Родинського, Новоекономічного та низки інших населених пунктів.

Просування ЗС РФ на Донеччині: карти Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 17 атак поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та у напрямку Костянтинівки. Натомість на Лиманському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборону в районах Колодязів, Зарічного та в бік Ямполя, однак успіху не мав.

Також бої тривали на Слов’янському напрямку, де українські воїни зупинили три атаки противника в районі Дронівки, тоді як на Краматорському напрямку наступальних дій з боку російських військ не зафіксовано.

Раніше Сирський розповідав, що російські війська наразі контролюють лише половину Покровська та зазнають великих втрат в особовому складі.

Крім того, 28 грудня аналітики DeepState повідомляли про те, що ЗС РФ мали частковий успіх на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Зокрема ворог встановив контроль над територіями площею близько 22 кв. кілометрів.