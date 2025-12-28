Армія РФ атакує в Гуляйполі, Покровську та Мирнограді: просування противника (карта)

Збройні сили РФ мали частковий успіх на Покровському та Гуляйпільському напрямках, які наразі залишаються одними з найбільш напружених ділянок фронту. Загалом противник встановив контроль над територіями площею близько 22 кв. кілометрів.

На Гуляйпільському напрямку російські війська просунулися в районі населених пунктів Гуляйполе і Зелене. А на Покровському напрямку просування противника зафіксовано в Покровську, Мирнограді, Родинському, Красному Лимані, а також у Новоекономічному. Про це 28 грудня повідомили аналітики ресурсу DeepState.

У Запорізькій області війська противника атакували позиції українських захисників практично в центрі Гуляйполя з південно-східного флангу. При цьому аналітики позначають велику територію в самому місті та на західних околицях як "сіру зону".

Ще один напрямок удару росіян зафіксовано з боку Рівнопілля в бік Зеленого і Варварівки. За інформацією Генштабу ЗСУ, бойові дії велися також з боку Білогір'я та Добропілля — загалом на цьому напрямку за минулу добу ЗС РФ атакували 19 разів.

Відео дня

Карта бойових дій на Гуляйпільському напрямку. 27 грудня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Просування ЗС РФ на Покровському напрямку

Російська армія продовжує тиск на Покровському напрямку з метою взяття під повний контроль Покровська і Мирнограда. Динаміка на полі бою, згідно з картографічними даними, свідчить про активне просування противника на цих рубежах. Цю інформацію підтверджують і офіційні зведення Генштабу ЗСУ.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Гришине", — інформують військові.

Карта бойових дій на Покровському напрямку. 27 грудня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Попри складну ситуацію на Покровському напрямку командувач Нацгвардії України Олександр Півненко 27 грудня заявив, що українська армія накопичує сили для контратак.

"Щодо Покровська, ситуація там важка. Звичайно, ми проводимо накопичення своїх підрозділів для певних контрштурмових дій", — зазначив Півненко.

Нагадаємо, 27 грудня командування ЗС РФ доповіли президенту Росії Володимиру Путіну про "захоплення" Мирнограда Донецької області та Гуляйполя Запорізької області. Однак Генеральний штаб ЗСУ заявив, що повідомлення вищого політичного керівництва РФ про нібито захоплення низки українських міст не відповідають дійсності і є елементом дезінформаційної кампанії.