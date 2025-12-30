ВС РФ продвинулись в Мирнограде и оккупировали три села в Донецкой области — DeepState (карты)

Российские войска продолжают активные наступательные действия в Донецкой области, постепенно расширяя зону контроля. По последним данным, оккупанты захватили еще несколько населенных пунктов и имеют тактические продвижения на отдельных направлениях.

Как сообщает проект основательной аналитики DeepState, российская армия смогла оккупировать сразу три села в Донецкой области. Информация обнародована в официальном Telegram-канале аналитического ресурса, который отслеживает изменения на фронте на основе открытых данных и геолокаций.

По данным специалистов, под контроль противника перешли населенные пункты Пазено, Переездное и Кузьминовка. Кроме этого, зафиксировано продвижение российских подразделений вблизи Андреевки, а также в районе Мирнограда.

ВС РФ продвинулись в Мирнограде и оккупировали три села в Донецкой области Фото: DeepStateMAP

Все три оккупированных села — Пазено, Переездное и Кузьминовка — расположены в Бахмутском районе Донецкой области, который длительное время остается одним из самых горячих направлений боевых действий.

В то же время отмечается, что село Андреевка, вблизи которого также зафиксировано продвижение оккупантов, было захвачено российскими войсками еще раньше.

Продвижение ВС РФ в Донецкой области: что говорят в Генштабе

Стоит отметить, что по данным Генштаба, ситуация на направлениях в Донецкой области остается напряженной, однако находится под контролем Сил обороны Украины.

Кроме этого, в отчете по состоянию на 30 декабря отмечается, что в Донецкой области зафиксированы интенсивные боевые действия сразу на нескольких направлениях. Наибольшую активность враг проявлял на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 43 штурмовые атаки в районах Мирнограда, Покровска, Родинского, Новоэкономического и ряда других населенных пунктов.

Продвижение ВС РФ в Донецкой области: карты Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

На Константиновском направлении оккупанты совершили 17 атак вблизи Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки и в направлении Константиновки. Зато на Лиманском направлении враг десять раз пытался прорвать оборону в районах Колодязов, Заречного и в сторону Ямполя, однако успеха не имел.

Также бои продолжались на Славянском направлении, где украинские воины остановили три атаки противника в районе Дроновки, тогда как на Краматорском направлении наступательных действий со стороны российских войск не зафиксировано.

Ранее Сырский рассказывал, что российские войска сейчас контролируют только половину Покровска и несут большие потери в личном составе.

Кроме того, 28 декабря аналитики DeepState сообщали о том, что ВС РФ имели частичный успех на Покровском и Гуляйпольском направлениях. В частности враг установил контроль над территориями площадью около 22 кв. километров.