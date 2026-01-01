"Жахливий рік": росіяни у 2025 лише 4 дні не били по Україні "Шахедами" чи ракетами (інфографіка)

У 2025 році Росія 361 день завдавала по Україні дронових, ракетних або комбінованх ударів, кожен з яких ніс загрозу для людських життів.

Без запуску російських ракет та дронів українці прожили лише два дні у квітні та ще два — у травні 2025 року, повідомив проєкт UA War Infographics.

"Лише 4 дні 2025 року ми пережили без обстрілів шахедами та ракетами. Жахливий рік. Бажаємо, щоб наступний був кращим", — йдеться у підписі до інфографіки проєкту "361 день повітряного терору у 2025 році".

Інфографіка ракетно-дронових ударів по Україні у 2025 році Фото: Соцмережі

Аналітики зазначили, що упродовж 2025 року Росія майже щодня здійснювала повітряні атаки по території України. Виключенями стали лише 7 та 20 квітня, а також 9 та 10 травня, коли в Росії відзначається так званий "День Перемоги".

"Незалежно від кількості — одна чи сотні повтіряних цілей — кожна з них несе загрозу руйнувань і людських втрат", — наголосили в UA War Infographics.

