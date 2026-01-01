За кілька хвилин до Нового року: росіяни вдарили по енергетиці Одещини, які наслідки

За кілька хвилин до настання нового 2026 року російські окупаційні війська завдали дронового удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого в регіоні почались перебої з електропостачанням.

На одному з атакованих підприємств виникла пожежа, повідомив начальник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

"За кілька хвилин до Нового року — російські терористи знов зухвало атакували безпілотниками вкрай важливу та необхідну для цивільного населення Одещини енергетичну інфраструктуру. На одному з об’єктів виникла пожежа", — написав Кіпер.

Він уточнив, що внаслідок атаки фіксуються перебої з електропостачанням критичних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста Одеси.

"Усі відповідні служби працюють в посиленому режимі над ліквідацією наслідків", — наголосив Кіпер.

Зазначимо, що, окрім Одеси, після новорічної опівночі вибухи також лунали в Сумах та Луцьку.

