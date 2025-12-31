Нічний обстріл Одеси: на "Новій пошті" згоріли 110 посилок на 2,3 млн грн, чого чекати клієнтам

У ніч на 31 грудня Одеса та Одеська область зазнали чергового обстрілу з боку російських окупантів. Крім житлових будинків та енергетики знову постраждала "Нова пошта".

Унаслідок обстрілу уламки ворожого дрона впали на територію автодвору сортувального терміналу Нової пошти, повідомив поштовий оператор у своєму Telegram-каналі.

Під час атаки співробітники не постраждали, оскільки перебували в укритті, проте загорівся причіп одного з автомобілів "Нової пошти". У ньому знаходилося 110 посилок, заявлена вартість яких становила 2,3 млн гривень.

Вогонь повністю знищив вантаж.

""Нова пошта" компенсує втрату відправлень. Ми вже зв'язуємося з клієнтами щодо відшкодування", — запевнили в компанії.

За інформацією голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера, унаслідок нічної атаки на Одесу постраждало шестеро осіб, із них троє — діти віком від 7 місяців до 14 років. Усі постраждалі — члени двох сімей.

Відео дня

П'ятеро осіб госпіталізовано, з них троє дітей. Один дорослий перебуває у важкому стані, інші — у стані середньої тяжкості, зокрема немовля з інгаляційним отруєнням.

Будинок постраждалих людей зазнав пошкоджень з другого по шостий поверхи.

Загалом через удари дронів у місті пошкоджено чотири багатоповерхові будинки та щонайменше 14 автомобілів, а також зруйновано гаражі.

ЗС РФ уже неодноразово атакували об'єкти "Нової пошти". Так, у ніч із 15 на 16 жовтня поблизу Краматорська та в Ніжині російські війська завдали ударів по логістиці НП. Унаслідок атак було пошкоджено транспорт і сортувальні приміщення, згоріли посилки та причепи.

4 липня під час обстрілу Києва було пошкоджено кілька відділень "Нової пошти" і депо компанії.