Ночной обстрел Одессы: на "Новой почте" сгорели 110 посылок на 2,3 млн грн, чего ждать клиентам

В ночь на 31 декабря Одесса и Одесская область подверглись очередному обстрелу со стороны российских оккупантов. Кроме жилых домов и энергетики снова пострадала "Новая почта".

В результате обстрела обломки вражеского дрона упали на территорию автодвора сортировочного терминала Новой почты, сообщил почтовый оператор в своем Telegram-канале.

Во время атаки сотрудники не пострадали, поскольку находились в укрытии, однако загорелся прицеп одного из автомобилей "Новой почты". В нем находилось 110 посылок, заявленная стоимость которых составила 2,3 млн гривен.

Огонь полностью уничтожил груз.

""Новая почта" компенсирует потерю отправлений. Мы уже связываемся с клиентами по возмещению", – заверили в компании.

По информации главы областной военной администрации Олега Кипера, в результате ночной атаки по Одессе пострадали шесть человек, из них трое — дети в возрасте от 7 месяцев до 14 лет. Все пострадавшие – члены двух семей.

Пятеро человек госпитализированы, из них трое детей. Один взрослый находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести, в том числе младенец с ингаляционным отравлением.

Дом пострадавших людей получил повреждения со второго по шестой этажи.

Всего из-за ударов дронов в городе повреждены четыре многоэтажных дома и минимум 14 автомобилей, а также разрушены гаражи.

ВС РФ уже неоднократно атаковали объекты "Новой почты". Так, в ночь с 15 на 16 октября вблизи Краматорска и в Нежине российские войска нанесли удары по логистике НП. В результате атак были повреждены транспорт и сортировочные помещения, сгорели посылки и прицепы.

4 июля во время обстрела Киева были повреждены несколько отделений "Новой почты" и депо компании.