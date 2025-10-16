Оккупанты уничтожили депо "Новой почты": компенсируют ли украинцам деньги за посылки

В ночь с 15 на 16 октября вблизи Краматорска и в Нежине российские войска нанесли удары по объектам логистической компании "Новая почта".

Related video

В результате атак были повреждены транспорт и сортировочные помещения, сгорели посылки и прицепы. К счастью, среди сотрудников никто не пострадал. Компания уже начала процесс компенсации клиентам за утраченные отправления. Об этом сообщила "Новая почта".

В районе Краматорска дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль компании. После попадания прицеп загорелся, и огонь уничтожил 132 посылки. Водитель транспортного средства остался невредим. Компания оперативно связывается с клиентами, чьи отправления пострадали, и проводит выплаты компенсаций. Проверить статус своих посылок можно через мобильное приложение.

Это уже не первый случай повреждения логистической инфраструктуры "Новой почты" из-за военных действий. Вечером 15 октября удар пришелся и по Черниговской области — в Нежине пострадало сортировочное депо и грузовое отделение компании.

По предварительным данным, часть грузов осталась целой, однако те посылки, которые находились непосредственно в депо во время атаки, частично сгорели. Сейчас на месте работают экстренные службы: проводится разбор завалов, оценивается состояние здания и осуществляется укрепление поврежденных конструкций. Компания уверяет, что потери клиентских отправлений будут компенсированы.

Как сообщал Фокус, 16 октября ВС РФ массированно атаковали Украину крылатыми ракетами и баллистикой.

Фокус также писал, что 15 октября россияне атаковали столицу баллистической ракетой.