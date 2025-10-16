Окупанти знищили депо "Нової пошти": чи компенсують українцям гроші за посилки

У ніч із 15 на 16 жовтня поблизу Краматорська та в Ніжині російські війська завдали ударів по об'єктах логістичної компанії "Нова пошта".

Унаслідок атак було пошкоджено транспорт і сортувальні приміщення, згоріли посилки та причепи. На щастя, серед співробітників ніхто не постраждав. Компанія вже почала процес компенсації клієнтам за втрачені відправлення. Про це повідомила "Нова пошта".

У районі Краматорська дрон-камікадзе атакував вантажний автомобіль компанії. Після влучання причіп загорівся, і вогонь знищив 132 посилки. Водій транспортного засобу залишився неушкодженим. Компанія оперативно зв'язується з клієнтами, чиї відправлення постраждали, і проводить виплати компенсацій. Перевірити статус своїх посилок можна через мобільний додаток.

Це вже не перший випадок пошкодження логістичної інфраструктури "Нової пошти" через військові дії. Увечері 15 жовтня удар припав і на Чернігівську область — у Ніжині постраждало сортувальне депо та вантажне відділення компанії.

За попередніми даними, частина вантажів залишилася цілою, проте ті посилки, які перебували безпосередньо в депо під час атаки, частково згоріли. Наразі на місці працюють екстрені служби: проводять розбір завалів, оцінюють стан будівлі та здійснюють укріплення пошкоджених конструкцій. Компанія запевняє, що втрати клієнтських відправлень будуть компенсовані.

