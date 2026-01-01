Кожен п'ятий квадратний кілометр України окуповано: у DeepState підбили підсумки 2025 року

Загалом росіяни окупували 116 165 кв. км української землі. Це становить 19,25% від усієї території, або ж кожен 5-й квадратний кілометр.

У 2025 році росіяни змогли окупувати 4336 кв. км. українських земель, тобто приблизно 0,72% від усієї території країни. Про це повідомляє проєкт DeepState.

У порівнянні з попередніми роками, 2025-й був дійсно складним для Сил Оборони України, зазначають аналітики. З 1 січня 2023 року по 1 січня 2026 року приріст окупованої території склав 7463 кв. км. або ж 1.28% від усієї території.

Окупація у розрізі областей:

Дніпропетровська — 0.6% (за останній рік +0,6)

Сумська — 1,0% (+1)

Харківська — 4,7% (+1,3)

Херсонська — 72% (-)

Запорізька — 74,8% (+2,1)

Донецька — 78,1% (+10,6)

Луганська — 99,6% (+0,6)

Всього ж, підрахували аналітики, 116 165 кв. км української землі разом із Кримом окуповано ЗС РФ. Це становить 19,25% від усієї території, або кожен 5-й кв км.

Раніше аналітики DeepState інформували, що у грудні 2025 року російська армія окупувала 445 квадратних кілометрів території України. І це на 12% менше, ніж росіяни окупували у листопаді. Найбільше просувань, 35%, припадає на Слов'янський напрямок, а кількість штурмових дій армії противника дещо знизилась.

Фокус писав, що у 2025 році Росія 361 день завдавала по Україні дронових, ракетних або комбінованих ударів. І лише два дні у квітні та ще два у травні пройшли без запусків російських ракет та дронів.