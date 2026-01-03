"Россияне отнюдь не сидят тихо": в ВСУ раскрыли, где противник готовится к наступлению в январе

На ряде направлений интенсивность боевых действий снизилась, однако перегруппировка, попытки инфильтрации и подтягивание сил свидетельствует о том, что россияне готовятся к дальнейшему наступлению.

В Сумской, Луганской и Харьковской областях пока наблюдаются не такие интенсивные атаки, как было всего несколько недель назад, однако действия врага указывают на вероятную подготовку к наступлению уже в январе. Об этом в эфире "Еспресо" 2 января рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил, подполковник Виктор Трегубов.

По его словам, на указанных направлениях сейчас ВС РФ "ближе к алкогольному трипу" с определенными "нюансами". Однако действия россиян указывают на то, что они, вероятно, готовятся к продолжению наступления.

"Происходят постоянные перегруппировки, постоянные попытки инфильтрации, они подтягиваются, скорее всего, российские оккупанты готовятся", — отметил чиновник.

Відео дня

Трегубов пояснил, что подобные действия могут означать то, что российские военные пытаются выстроить условия, чтобы продолжить дальнейшее наступление уже в этом месяце.

Однако уменьшение интенсивности боевых действий на Сумщине, Луганщине и Харьковщине не означает, что противник "затих". Обстрелы гражданских россиянами продолжаются, добавил Трегубов, вспомнив об атаке на Харьков 2 января. В результате ракетного удара по городу зафиксировано попадание в жилую многоэтажку, есть много пострадавших.

"Мы видим, что россияне отнюдь не сидят тихо. Но по состоянию на сейчас интенсивность боевых действий немного замедлилась, что явно связано с подготовкой к новым "встречам" в новом году", — подчеркнул чиновник.

Накануне, 1 января, Виктор Трегубов в эфире телемарафона сообщал, что в январе враг направит свои военные силы на два направления. Как пишет Oboz.ua, военный информировал, что ВС РФ в частности планируют обойти Волчанск на Харьковщине и добраться до Лимана, что в Донецкой области.

Напомним, 2 января украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников объяснил, смогут ли ВС РФ захватить новые территории Украины в 2026 году.

Также 2 января в CNN рассказали, что офицер СБУ предупредил о "напряженной ситуации" под Запорожьем: медиа раскрыло, какие преимущества имеют ВС РФ.