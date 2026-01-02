Офицер СБУ предупредил о "напряженной ситуации" под Запорожьем: какие преимущества имеют ВС РФ, — CNN

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации постепенно отодвигают позиции Вооруженных сил Украины на южном отрезке фронта, написало медиа CNN со ссылкой на офицера Службы безопасности Украины. Цель россиян — оккупировать новые территории для усиления переговорных позиций. Какие преимущества имеют ВС РФ и почему они продвигают под Запорожьем и Гуляйполем?

В течение последних нескольких недель ВС РФ оккупировали "сотни" квадратных километров на южном отрезке фронта, говорится в статье CNN. Причина такой ситуации — недостаточное количество личного состава в украинских подразделениях, которые держат Запорожское направление, и худшее оснащение, чем у россиян. Неназванный офицер СБУ с позывным "Банкир" заявил, что ситуация "напряженная", поскольку Кремль "пытается укрепить переговорную позицию".

Ситуацию на юге проанализировали с точки зрения событий в Гуляйполе. Город, в котором до войны жило 700 тыс. человек, находится в "серой зоне" и расположен в низине, поэтому его труднее оборонять. В городе менее эффективны дроны: БпЛА лучше работают на открытой местности, чем в городской застройке. В то же время, как отметили аналитики Conflict Intelligence Team (CIT), на указанном отрезке воюют бригады, которые длительное время на позициях, без ротации и без пополнения. Отсюда следует "дилемма украинской армии": командиры ВСУ, учитывая недостаток людей, вынуждены решать, где держать позиции, где отойти, а где "надеяться, что россияне не воспользуются ситуацией, чтобы прорваться вперед". Ко всему, людей забирают на оборону Покровска и Купянска, и это также "вероятно способствовало ухудшению ситуации на юге", подытожило CNN.

В материале уточняется, что ВС РФ продвигаются на юге [в Запорожской и Днепропетровской областях — ред.] по открытой местности с сельскохозяйственными угодьями. По словам анонимного собеседника из СБУ, россияне используют тактику малых штурмовых групп, которые проникают по наименее защищенным позициям. Среди прочего, вспоминают о заявлении командующего Андрея Иванаева. Иванаев сообщил о якобы оккупации 210 кв. км в Днепропетровской и Запорожской областях: таким образом россияне приближаются к достижению целей по оккупации Запорожской области, пояснило медиа.

Наступление на Запорожье — детали

На карте аналитического проекта DeepState последние изменения на Запорожском направлении обозначены 30-31 декабря. Аналитики показали смещение линии боев в Степногорске — населенном пункте в 20 км от южных окраин Запорожья. Продвижение ВС РФ — на дистанцию до 900 м. Кроме того, ранее появилась "красная зона" в Гуляйполе, когда россияне проникли в центр города. Отрезок под Орехово — без изменений в течение последних месяцев.

Наступление на Запорожье — ситуация на южном участке фронта по состоянию на 31 декабря, DeepState Фото: Google Maps

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 2 января указывается, что за прошедшие сутки под Гуляйполем ВС РФ штурмовали 14 раз, под Орехово — дважды, а наибольшее количество атак — под Покровском (24).

Отметим, 29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что расстояние от позиций ВС РФ до окрестностей Запорожья — около 15 км, а до окрестностей Сум — 20 км. После этого появилось заявление представителя Объединенных сил, который пояснил, что Сумы и так расположены в 20-25 км от России, поэтому не появилось никаких новых угроз.

Напоминаем, 2 января аналитики Института изучения войны рассказали об итогах продвижения ВС РФ в Украине в течение 2025 года и о том, как они изменились по сравнению с другими годами войны.