В 2025 году темпы продвижения ВС РФ выросли: оккупанты изменили тактику на фронте, — ISW (карта)

В 2025 году российские войска увеличили среднюю скорость продвижения в Украине, захватив 4831 квадратный километр земли. В американском Институте изучения войны разобрали, что для этого враг изменил тактику наступления.

За прошлый год ВС РФ оккупировали 4831 квадратный километр украинской земли, а также отвоевали примерно 473 квадратных километра территории Курской области. Это — 0,8% территории Украины, в 2024 году объем завоеваний был меньше — 3604 квадратных километра. Об этом говорится в отчете ISW за 31 декабря.

В то же время уровень вражеских потерь достиг 416 570 человек, то есть 78 человек на один квадратный километр. В среднем за сутки оккупанты продвигались на 13,24 квадратного километра, в 2024 году этот показатель составлял 9,87 квадратного километра.

"Однако темпы продвижения российских войск в течение 2025 года не были стабильными. Самые высокие темпы продвижения российских войск были зафиксированы в ноябре — 20,99 квадратного километра в день, но этот пик наступил после одного из самых медленных месяцев 2025 года — 8,8 квадратного километра в день в октябре — и впоследствии замедлился до 15 квадратных километров в день в декабре", — отметили аналитики.

Темпы продвижения ВС РФ по месяцам Фото: ISW

Они объяснили, что Россия начала применять новую оперативную модель. Ее основа — это длительная кампания воздушной блокады боевого пространства, тактические мероприятия по блокированию, миссии по проникновению и массовые нападения небольших групп. Такая тактика позволила врагу продвинуться в направлениях Покровска, Александровки и Гуляйполя осенью.

Также ВС РФ начали достигать определенных результатов в использовании БПЛА для перекрытия украинских наземных линий связи весной и начали распространять своих элитных операторов дронов из Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон" по всему фронту. Именно этих специалистов считают в значительной степени ответственными за успехи на оперативном уровне.

В 2025 году Россия расширили производство волоконно-оптических дронов и увеличили их дальность до примерно 20 километров по состоянию на лето (еще весной было 7). Последние адаптации позволили увеличить это расстояние уже до 50-60 километров. Оккупанты начали использовать беспилотники-"матки", которые несут FPV-дроны, значительно увеличивая дальность ударов в тылу.

Продвижение врага за 2025 год на карте Фото: ISW

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что благодаря концентрации дронов на оптоволокне врагу удалось захватить Северск. Кроме того, это улучшило вражескую способность препятствовать наземным линиям связи Сил обороны в лесах, в частности Серебрянском.

"Российские войска также изменили свои тактические методы нападения, отойдя от высокоистощающих наступательных операций под руководством пехоты в июне 2025 года к тактике проникновения (и поднятия флагов), чтобы достичь (и ложно заявить о) успехах на всем фронте. Это изменение тактики позволило российским войскам быстрее продвигаться в 2025 году, но они продолжают нести большие потери за небольшие успехи", — подытожили в ISW.

Напомним, аналитики DeepState также подвели итоги 2025 года на фронте. По их подсчетам, всего за время войны враг оккупировал уже каждый пятый квадратный километр Украины.

Заместитель комбата НГУ Владимир Назаренко рассказал о новой тактике врага на Покровском направлении. Оккупанты ведут бои в пределах широкой зоны поражения и вступают в контакт с украинской пехотой.