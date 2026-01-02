У 2025 році темпи просування ЗС РФ зросли: окупанти змінили тактику на фронті, — ISW (мапа)

У 2025 році російські війська збільшили середню швидкість просування в Україні, захопивши 4831 квадратний кілометр землі. В американському Інституті вивчення війни розібрали, що для цього ворог змінив тактику наступу.

За минулий рік ЗС РФ окупували 4831 квадратний кілометр української землі, а також відвоювали приблизно 473 квадратних кілометри території Курської області. Це — 0,8% території України, у 2024 році обсяг завоювань був меншим — 3604 квадратних кілометри. Про це йдеться у звіті ISW за 31 грудня.

Водночас рівень ворожих втрат сягнув 416 570 осіб, тобто 78 людей на один квадратний кілометр. В середньому за добу окупанти просувались на 13,24 квадратного кілометра, у 2024 році цей показник становив 9,87 квадратного кілометра.

"Однак темпи просування російських військ протягом 2025 року не були стабільними. Найвищі темпи просування російських військ були зафіксовані в листопаді — 20,99 квадратного кілометра на день, але цей пік настав після одного з найповільніших місяців 2025 року — 8,8 квадратного кілометра на день у жовтні — і згодом сповільнився до 15 квадратних кілометрів на день у грудні", — зауважили аналітики.

Темпи просування ЗС РФ по місяцях Фото: ISW

Вони пояснили, що Росія почала застосовувати нову оперативну модель. Її основа — це тривала кампанія повітряної блокади бойового простору, тактичні заходи з блокування, місії з проникнення та масові напади невеликих груп. Така тактика дозволила ворогу просунутись в напрямках Покровська, Олександрівки та Гуляйполя восени.

Також ЗС РФ почали досягати певних результатів у використанні БПЛА для перекриття українських наземних ліній зв'язку навесні та почали поширювати своїх елітних операторів дронів з Центру передових безпілотних технологій "Рубікон" по всьому фронту. Саме цих фахівців вважають в значній мірі відповідальними за успіхи на оперативному рівні.

У 2025 році Росія розширили виробництво волоконно-оптичних дронів і збільшили їхню дальність до приблизно 20 кілометрів станом на літо (ще навесні було 7). Останні адаптації дозволили збільшити цю відстань вже до 50-60 кілометрів. Окупанти почали використовувати безпілотники-"матки", які несуть FPV-дрони, значно збільшуючи дальність ударів у тилу.

Просування ворога за 2025 рік на мапі Фото: ISW

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнав, що завдяки концентрації дронів на оптоволокні ворогу вдалося захопити Сіверськ. Окрім того, це покращило ворожу здатність перешкоджати наземним лініям зв'язку Сил оборони у лісах, зокрема Серебрянському.

"Російські війська також змінили свої тактичні методи нападу, відійшовши від високовиснажливих наступальних операцій під керівництвом піхоти в червні 2025 року до тактики проникнення (і підняття прапорів), щоб досягти (і помилково заявити про) успіхи на всьому фронті. Ця зміна тактики дозволила російським військам швидше просуватися в 2025 році, але вони продовжують зазнавати великих втрат за невеликі успіхи", — підсумували в ISW.

Нагадаємо, аналітики DeepState також підбили підсумку 2025 року на фронті. За їхніми підрахунками, загалом за час війни ворог окупував вже кожен п’ятий квадратний кілометр України.

Заступник комбата НГУ Володимир Назаренко розповів про нову тактику ворога на Покровському напрямку. Окупанти ведуть бої у межах широкої зони ураження та вступають у контакт з українською піхотою.