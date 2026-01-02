Офіцер СБУ попередив про "напружену ситуацію" під Запоріжжям: які переваги мають ЗС РФ, — CNN

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації поступово відсовують позиції Збройних сил Україні на південному відтинку фронту, написало медіа CNN з посиланням на офіцера Служби безпеки України. Мета росіян — окупувати нові території задля посилення переговорних позицій. Які переваги мають ЗС РФ і чому вони просувають під Запоріжжям та Гуляйполем?

Протягом останніх кількох тижнів ЗС РФ окупували "сотні" квадратних кілометрів на південному відтинку фронту, ідеться у статті CNN. Причина такої ситуації — замала кількість особового складу в українських підрозділах, як тримають Запорізький напрямок, та гірше оснащення, ніж у росіян. Неназваний офіцер СБУ з позивним "Банкір" заявив, що ситуація "напружена", оскільки Кремль "намагається зміцнити переговорну позицію".

Ситуацію на півдні проаналізували з точки зору подій у Гуляйполі. Місто, в якому до війни жило 700 тис. людей, перебуває у "сірій зоні" і розташоване у низині, тому його важче обороняти. У місті менш ефективні дрони: БпЛА краще працюють на відкритій місцевості, ніж у міській забудові. Водночас, як зауважили аналітики Conflict Intelligence Team (CIT), на вказаному відтинку воюють бригади, які тривалий час на позиціях, без ротації і без поповнення. Звідси випливає "дилема української армії": командири ЗСУ, з огляду на нестачу людей, змушені вирішувати, де тримати позиції, де відійти, а де "сподіватись, що росіяни не скористаються ситуацією, щоб прорватись вперед". До всього, людей забирають на оборону Покровська та Куп'янська, і це також "ймовірно сприяло погіршенню ситуації на півдні", підсумувало CNN.

У матеріалі уточнюється, що ЗС РФ просуваються на півдні [у Запорізькій та Дніпропетровській областях — ред.] по відкритій місцевості з сільськогосподарськими угіддями. Зі слів анонімного співрозмовника з СБУ, росіяни використовують тактику малих штурмових груп, які проникають по найменше захищеним позиціям. Серед іншого, згадують про заяву командувача Андрія Іванаєва. Іванаєв повідомив про начебто окупацію 210 кв. км у Дніпропетровській та Запорізькій областях: таким чином росіяни наближаються до досягнення цілей з окупації Запорізької області, пояснило медіа.

Наступ на Запоріжжя — деталі

На карті аналітичного проєкту DeepState останні зміни на Запорізькому напрямку позначені 30-31 грудня. Аналітики показали зміщення лінії боїв у Степногірську — населеному пункті за 20 км від південних околиць Запоріжжя. Просування ЗС РФ — на дистанцію до 900 м. Крім того, раніше з'явилась "червона зона" у Гуляйполі, коли росіяни проникли в центр міста. Відтинок під Оріховим — без змін протягом останніх місяців.

Наступ на Запоріжжя - ситуація на південному відтинку фронту станом на 31 грудня, DeepState Фото: Google Maps

У звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 2 січня вказується, що протягом минулої доби під Гуляйполем ЗС РФ штурмували 14 разів, під Оріховим — двічі, а найбільша кількість атак — під Покровськом (24).

Зазначимо, 29 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що відстань від позицій ЗС РФ до околиць Запоріжжя — близько 15 км, а до околиць Сум — 20 км. Після цього з'явилась заява речника Об'єднаних сил, який пояснив, що Суми і так розташовані за 20-25 км від Росії, тому не з'явилось ніяких нових загроз.

Нагадуємо, 2 січня аналітики Інституту вивчення війни розповіли про підсумки просування ЗС РФ в Україні протягом 2025 року і про те, як вони змінились порівняно з іншими роками війни.