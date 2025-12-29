Путин заявил о продолжении наступления в Украине в новом году: 20 км до Сум, 15 км до Запорожья

Президент Российской Федерации Владимир Путин пригрозил оккупировать еще два областных центра Украины — Запорожье и Сумы, сообщили росСМИ. Глава Кремля заявил, что линия фронта проходит в 15-20 км от указанных целей РФ, и что их якобы вскоре захватят. Какие угрозы прозвучали в новом выступлении российского президента и как на самом деле проходит линия фронта на юге и востоке?

Глава российского государства заверил, что не планирует останавливать войну и дальше будет наступать не только в Донецкой области, а в Запорожской и Херсонской, оккупация которых является его целью. В тезисах выступления, опубликованном росСМИ "РИА Новости", приводятся отчеты командующих отрезками фронта. В частности, командующий группой "Запад" сообщил, будто российские войска находятся в 20 км от окрестностей Сум, а командующий группировкой "Днепр" — о 15 км до Запорожья.

Наступление РФ — детали заявления Путина и ситуация на фронте

Глава Кремля заявил, что в 2026 году продолжит "создание полосы безопасности" на украинско-российской границе и прекращать боевые действия не собирается. При этом глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уточнил, что якобы российская армия продвигается в направлении Орехова и угрожает Запорожью.

На карте аналитиков DeepState показана линия фронта под Запорожьем и Сумами по состоянию на 28 декабря. Видим, что от окраин Запорожья до красной зоны в Степногорске — 21 км, а до серой зоны в районе Малокатериновки — 11 км.

Наступление РФ — линия фронта под Запорожьем по состоянию на 28 декабря, DeepState Фото: DeepState

На карте боевых действий под Сумами указано, что расстояние до линии фронта в районе Юнаковки — около 18 км по прямой или 28 км, если двигаться по трассе Н07.

Наступление РФ — линия фронта под Сумами по состоянию на 28 декабря, DeepState Фото: DeepState

Российский президент не упомянул о еще одном областном центре, который пытаются оккупировать ВС РФ. Харьков — город, расположенный в 20 км от "красной зоны" на севере, которая появилась в мае 2024 года: с тех пор линия боев не смещалась полтора года.

Наступление РФ — линия фронта под Харьковом по состоянию на 28 декабря, DeepState Фото: DeepState

Отметим, Фокус писал о ситуации на фронте по состоянию на 29 декабря. Согласно последнему обновлению DeepState, россияне продвинулись в Гуляйполе и Мирнограде. При этом в Гуляйполе подразделения ВС РФ проникли в центр населенного пункта: появился узкий "клин" с юга на север. В Мирнограде под контролем противника — половина города.

Напоминаем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался относительно мирных переговоров в США и объяснил, при каких условиях Кремль согласится прекратить огонь, чтобы Украина могла провести референдум.