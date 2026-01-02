ВС РФ атаковали Харьков: зафиксировано попадание в многоэтажный дом, подробности

Днем 2 января российские оккупанты атаковали центр Харькова. По словам мэра Игоря Терехова, есть пострадавшие среди гражданских.

Удар пришелся на жилой многоэтажный дом в Киевском районе города, сообщил Терехов.

По его словам, есть существенные разрушения, пострадали люди. Уже известно о 12 раненых.

Накануне российские оккупанты атаковали КАБом "Экопарк Фельдмана" в пригороде Харькова. Повреждены зимние вольеры и птичник, погибли ценные птицы. Позже администрация парка показала в сети масштабы разрушений.

