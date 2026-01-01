Атака ВС РФ на "Фельдман Экопарк": в сети показали масштабы разрушений (фото, видео)

В первый день нового года российские оккупанты атаковали КАБом территорию "Фельдман Экопарка" под Харьковом. В результате ранена волонтер, погибли птицы, разбежались напуганные животные.

Попадание пришлось возле зимних вольеров хищников и птичника, рассказал в комментарии "Суспільне. Харків" основатель парка Александр Фельдман. А Telegram-канал "Де у Харкові" показал, как сейчас выглядит территория.

На видео – разрушенные и поврежденные вольеры, а сотрудники разбирают завалы. Одна из женщин несет на руках спасенную птицу, прижимая ее к себе.

Журналисты "Суспільне" тоже показали кадры последствий. На одном из фото – павлин, который забрался повыше на дерево.

Фото: Суспільне Харків/Виктория Якименко

Фото: Суспільне Харків/Виктория Якименко

Администрация парка уже опубликовала на своих страницах в соцсетях видео, где показаны масштабы разрушений, в очередной раз причиненные российскими оккупантами.

"Погибли многие птицы, их количество уточняется. Также ранения получили львы, состояние тигров неизвестно – они укрылись в полуразрушенных помещениях. Специалисты ожидают новое ружье с седативным препаратом, чтобы их усыпить и переместить в другое помещение, поскольку все необходимое оборудование было в разрушенном здании и пока недоступно. Операция по спасению животных продолжается, размеры нанесенного ущерба уточняются", – говорится в подписи под видео.

