ВС РФ атаковала КАБом "Фельдман Экопарк": погибли элитные птицы

Российские оккупанты нанесли удар КАБом по пригороду Харькова. Боеприпас упал на территории "Фельдман ЭкоПарк".

В результате авиаудара пострадало помещение, где жили попугаи, фазаны, все элитные птицы, сообщил основатель парка Александр Фельдман.

В беседе с "Харків. Суспільне" бизнесмен рассказал, что ударом КАБа полностью разрушен "зимник" хищников и зимнее помещение для птицы. Также пострадали животные.

"Львы ранены. Там все разрушено. И в который раз разрушены помещения для маленьких животных", – сообщил он.

По его словам, также непонятно, что с тиграми:

"Один забежал в трехэтажное здание, еще один сидит в полуоткрытом вольере. Спрятался в домик. Пока сидит. Мы ждем седативное ружье. У нас все седативные средства были в помещении, по которому ударил КАБ".

Відео дня

Что касается птиц, то, по словам Фельдмана, погибли если не все, то большинство, поскольку снаряд попал в птичник.

Пострадала и сотрудница экопарка. 40-летняя женщина госпитализирована со взрывными травмами, написал в соцсетях глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В течение первых дней российского вторжения возле "Фельдман Экопарк" шли активные боевые действия. 24 февраля 2022 года в результате атаки погибли несколько сотрудников парка, которые пришли кормить животных, а также кенгуру, семья бизонов и другие животные. Часть питомцев Александр Фельдман забрал к себе домой, еще некоторых передали в зоопарки соседних областей.

5 апреля 2022 года Александр Фельдман заявил, что в результате массированных вражеских ракетных и авиаударов ВС РФ по "Фельдман-Экопарку" этого заведения больше не существует. В частности обстрелы россиян разрушили вольеры и всю инфраструктуру парка, а тиграм и львам чудом удалось остаться живыми.

Также 5 мая 2022 года стало известно, что российская армия обстреляла региональный ландшафтный парк с зоопарком "Фельдман-Экопарк" недалеко от Харькова, когда там происходила эвакуация африканских буйволов. Из-за вражеского обстрела погиб один человек, еще двое были тяжело ранены.

Уже 19 ноября 2022 года на официальной странице заведения официально сообщили о начале работ по его восстановлению. При этом отмечалось, что восстановление заведения будет происходить фактически из пепла.

24 июня 2024 года состоялась повторная эвакуация животных из "Фельдман Экопарк". Российские оккупанты атаковали зверинец 22 июня, запустив по территории КАБ. Произошло попадание по части парка, которую реконструируют, поэтому в этой части парка не находились люди или животные. Также очень испугались лани и олени, что повлекло жертвы среди них.